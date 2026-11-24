今晨六家外媒首頁有五家聚焦輝達創辦人黃仁勳重掌執行長職務，以及美國總統川普介入企業人事決策後引發的市場反應。報導焦點從科技股強勁反彈，延伸至白宮干預企業治理及國安調查的爭議。衛報則以獨家調查揭露俄羅斯侵烏戰爭造成的龐大死亡人數。

華爾街日報

黃仁勳復職引爆美股漲勢 那斯達克市值單日增加逾2兆美元

‘I Fell Off My Chair.’ Investors Marvel as Huang’s Return Sends Stocks Rocketing.

摘要

輝達宣布黃仁勳重返執行長職位後，美股科技股週一大幅反彈，那斯達克指數收復上週部分跌幅，市值增加逾2兆美元。黃仁勳此前因涉及與疑似中國間諜女性的婚外情爭議辭職，離職11天後回歸。投資人原先擔心AI類股持續遭到拋售，復職消息讓市場迅速轉向。

為何重要

輝達已成為牽動AI產業與美股走勢的關鍵企業。黃仁勳去留引發的劇烈行情，凸顯科技股對單一企業領導人的高度依賴。

華盛頓郵報

川普親自促成黃仁勳復職 白宮恐捲入輝達國安調查爭議

Trump ties his administration’s future to Jensen Huang

摘要

川普親自推動黃仁勳重返輝達，並請副總統范斯週末協助與董事會溝通。輝達證實，董事會在決定復職前收到美國政府高層意見。黃仁勳與輝達仍面臨涉及國家安全及晶片出口管制的調查，共和、民主兩黨議員都對白宮介入提出質疑，川普政府也可能因此受到調查。

為何重要

美國總統直接介入上市公司高階人事，又涉及國安與司法調查，使企業治理、政府權力界線及川普政府的政治責任成為爭議焦點。

金融時報

輝達恢復黃仁勳執行長職務 股價暴漲31.5%創單日市值增幅紀錄

Nvidia adds nearly $1tn to market value after it reinstates Jensen Huang

摘要

川普介入後，輝達董事會推翻先前決定，恢復黃仁勳執行長職務，帶動股價週一收盤大漲31.5%，單日市值增加9520億美元，創下企業單日市值增幅紀錄。董事會表示，已收到美國政府高層意見，認定黃仁勳復職不構成國安風險，但公司內部調查仍未結束。

為何重要

全球AI晶片龍頭的人事決策，一天內帶動近1兆美元市值變化，凸顯AI投資高度集中，也使政府介入企業治理的影響更加具體。

衛報

衛報調查揭俄烏戰爭死亡黑數 俄國逾46萬人死於戰爭相關原因

Russia’s war dead: the hidden toll of the Ukraine conflict

摘要

衛報分析俄羅斯逾1100萬份死亡證明，辨識出2022年2月至2026年9月，超過46萬起與侵烏戰爭相關的死亡，其中可能包括部分平民。2025年戰爭相關死亡人數接近20萬，為開戰以來最高。資料顯示，戰爭已成為俄國65歲以下男性最主要的死因。

為何重要

俄國多年未更新官方陣亡數據，這批資料讓戰爭的人命代價獲得罕見量化，也凸顯大量傷亡對俄軍兵力與人口結構的長期壓力。

路透

黃仁勳重返輝達帶動美股暴漲 標普500漲4.7% 美元與美債殖利率同步走高

Wall Street soars on Huang's return to Nvidia, Treasury yields rise

摘要

輝達宣布黃仁勳復職後，股價週一收盤大漲約31%，帶動美股自上週AI概念股拋售潮中強勁反彈。那斯達克100指數上漲6.5%，標普500指數上漲4.7%，歐洲STOXX 600指數也漲1.8%。另一方面，市場押注聯準會貨幣政策更趨鷹派，推升美國短期公債殖利率，美元指數則創19個月新高。

為何重要

科技股急漲與美債殖利率上升同時出現，顯示投資人正重新評估AI產業前景及美國利率走向，兩者都是左右國際資金流向的重要因素。

美聯社

黃仁勳辭職11天後重掌輝達 川普介入讓董事會改變決定

Jensen Huang’s return to Nvidia caps a comeback bid that stumbled before White House helped

摘要

黃仁勳11月12日因婚外情爭議辭去輝達執行長，17日表態願意復職，卻遭董事會公開拒絕。僅六天後，董事會改變決定，宣布他即刻回任。川普公開呼籲輝達重新聘任黃仁勳，並承認私下與他及董事會溝通。輝達表示，復職決策已納入美國政府高層意見。

為何重要

這段歷時11天的復職過程，揭露輝達董事會在員工、投資人及白宮多方壓力下的轉向，也引發企業能否獨立決策的疑問。

（本文與AI協作）