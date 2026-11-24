金融時報報導，輝達創辦人黃仁勳意外獲准回任執行長，帶動公司股價23日暴漲逾30%，美國總統川普也成為受益者。根據川普最新財產申報文件推算，他截至9月底可能持有最多37萬股輝達股票，這波漲勢讓他的持股市值單日增加最多1500萬美元（約新台幣4.7億元）。川普此前稱親自介入黃仁勳復職決定，並成功說服輝達董事會，如今他因股價反彈而受益，引發外界對潛在利益衝突的關注。

川普23日接受CNBC訪問時表示，他密切參與促成黃仁勳回鍋的過程。「這麼說好了，我跟他們談過，而且我說服了他們……是我促成這筆交易的。」輝達董事會也證實，曾收到美國政府「高層」提供的意見，並表示根據這些意見，董事會確信黃仁勳復職不會構成國家安全風險。

川普隨後在社群媒體發文強調，美國需要黃仁勳領導輝達，才能確保公司與美國經濟的成功及繁榮。

金融時報分析川普向美國政府倫理局提交的財產申報文件，最新一份申報於11月5日提交，涵蓋截至9月30日的交易紀錄。

由於文件僅揭露股票買賣金額區間，而非精確數字，金融時報依不同交易金額推算，川普當時可能持有3.2萬至37萬股輝達股票。若以最高持股數量計算，23日股價大漲使其持股市值增加約1500萬美元；若以最低數量計算，則增加約130萬美元（約新台幣4100萬元）。

不過，這些數字僅反映股票市值變化，並非川普已經出售股票、實際入袋的獲利。由於申報文件並未涵蓋10月及11月的交易，無法確認川普目前實際持有多少輝達股票，也無法得知他是否在黃仁勳辭職及復職前後進行買賣。白宮未回應置評。

事實上，輝達股價近幾周受到黃仁勳婚外情及共諜疑雲衝擊，加上投資人擔憂人工智慧（AI）熱潮能否持續，股價一度大幅下滑。

金融時報估算，若川普持有最高推算數量的37萬股輝達股票，在23日反彈之前，相關持股市值相較先前高點已縮水4200萬美元（約新台幣13.3億元）。川普的投資組合主要採取廣泛持有標普500指數成分股的策略，輝達也是其中市值最大的企業之一。

川普介入黃仁勳復職決定也引發民主黨質疑，亞利桑那州民主黨籍聯邦參議員加列戈（Ruben Gallego）在社群媒體發文表示：「我們必須調查這項公告發布前發生了哪些股票交易。這屆白宮是史上最腐敗的白宮。」