台積電ADR周四大漲14.1%，收在363.60美元，較台北交易溢價17.8%。

台指期夜盤跌500點漲3,170點至39,829點，漲幅8.7%。台灣加權股價指數周一大跌778.60點收在36,811.89點。台積電（2330）漲1.5%收在2,030元。

美國股市周一強勁反彈，黃仁勳重掌輝達（NVIDIA），帶動資金重返AI股。輝達股價飆漲31.5%，創2003年以來最大單日漲幅，費城半導體指數大漲14%；那斯達克綜合指數勁揚6.51%，和標普500指數同創2025年4月以來最大單日漲幅。不過，分析師提醒，黃仁勳回任雖消除一大變數，AI投資能否回本、龐大借款及政策風險，仍待釐清。

道瓊工業指數周一大漲1,447.98點，漲幅3%，收49,595.31點。標普500指數上漲326.78點，漲幅4.7%，收7,237.17點。那斯達克綜合指數上漲1,471.83點，漲幅6.5%，收24,089.56點。

費城半導體指數上漲14%。輝達終場收在165.05美元，狂漲31.5%，創2003年5月9日以來最大單日漲幅。黃仁勳因婚外情風波辭職後，僅隔11天便重掌輝達。

個股ADR代碼ADR收盤（換算後）漲跌幅（%）台北上市股票收盤價溢價率（%）

台積電 TSM 2,390.92 +14.08 2,030.00 17.78

日月光投控 ASX 524.08 +21.36 482.00 8.73

聯電 UMC 94.62 +19.52 88.30 7.16

中華電信 CHT 163.27 +1.18 164.50 -0.74

註：價格單位為新台幣元；ADR收盤價依紐約時間下午5時30分匯率換算。溢價率為負值代表折價。