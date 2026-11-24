美國股市周一強勁反彈，黃仁勳重掌輝達（NVIDIA），帶動資金重返AI股。輝達股價飆漲31.5%，創2003年以來最大單日漲幅，費城半導體指數大漲14%；那斯達克綜合指數勁揚6.51%，和標普500指數同創2025年4月以來最大單日漲幅。不過，分析師提醒，黃仁勳回任雖消除一大變數，AI投資能否回本、龐大借款及政策風險，仍待釐清。

道瓊工業指數周一大漲1,447.98點，漲幅3%，收49,595.31點。標普500指數上漲326.78點，漲幅4.7%，收7,237.17點。那斯達克綜合指數上漲1,471.83點，漲幅6.5%，收24,089.56點。

費城半導體指數上漲14%。輝達終場收在165.05美元，狂漲31.5%，創2003年5月9日以來最大單日漲幅。黃仁勳因婚外情風波辭職後，僅隔11天便重掌輝達。

黃仁勳回任帶動晶片及AI供應鏈大漲。美光上漲19%，邁威爾上漲18.4%，英特爾上漲16.3%，科磊上漲15%，應用材料上漲14.6%，科林研發上漲14.5%；台積電ADR大漲14.1%。

晶片、伺服器到光通訊全面反攻

伺服器及雲端業者也強勁反彈。戴爾上漲20.5%，收334.91美元；慧與上漲17.4%，美超微上漲13.3%，甲骨文上漲12.3%。輝達合作夥伴、新雲端業者CoreWeave大漲22.3%，收48.33美元。威騰和希捷各漲13.8%。

漲勢也延伸至資料中心電力及光通訊業者。Bloom Energy上漲18.1%，Lumentum上漲18.2%，Coherent上漲15.3%，康寧上漲14.8%，Ciena上漲13%。

上周美股才遭遇猛烈拋售，標普500和道瓊雙雙跌入修正區，那斯達克綜合指數全周下跌約一成。周一美股期指原本已明顯上漲，輝達盤前宣布黃仁勳回任後，漲勢進一步擴大。

輝達董事會說，經過一系列會議，並聽取美國政府「高層意見」後，一致同意讓黃仁勳回任，確信此舉不構成國安風險。川普也稱促成黃仁勳回任，但國會兩黨議員批評這項決定，要求進一步限制大陸取得輝達先進AI晶片。

大型科技股同步走高，Meta上漲6.6%，Alphabet上漲6.3%，亞馬遜上漲3.5%。

但Anthropic逆勢下跌1.4%，收87.64美元，顯示投資人對AI模型業者的獲利前景仍有疑慮，整體AI股的強勁反彈並未全面消除這些疑問。

黃仁勳回任解一大變數，投資回報仍是考驗

盈透證券分析師Jose Torres說，黃仁勳不只是經營者，也在促成交易、協調產業關係及提供財務支持上扮演要角。每當市場質疑龐大資本支出、投資回報或技術整合能力，他都曾出面支撐信心。

彭博行業研究分析師Kunjan Sobhani認為，黃仁勳回任，有助降低輝達在產品規劃、供應鏈安排及策略性AI交易上的執行風險，也減少大型AI基礎設施承諾及策略投資的不確定性。

Globalt Investments資深經理人Thomas Martin說，當天走勢印證了黃仁勳對輝達及AI行情的重要性。不過，「現在解決了一個問題，而且是大問題，但其他事情如何發展，仍須觀察」。

對於後市，摩根士丹利投資管理資深經理人Andrew Slimmon較為樂觀，認為反彈尚未結束，在目前價位逐步增加科技股部位，仍不算太晚。

通膨數據將牽動升息預期

本周市場另一項考驗，是周三公布的個人消費支出（PCE）物價數據，將提供聯準會（Fed）利率政策的新線索。投資人先前擔心，通膨居高不下，可能迫使Fed在12月繼續升息。

周一美元明顯走強，對政策較敏感的美國2年期公債殖利率上升0.047個百分點，報4.658%；10年期公債殖利率上升0.010個百分點，報4.919%。30年期公債殖利率則下滑至5.295%，連六天下降。

商品市場方面，黃金期貨上漲3.9%，每英兩報3,649.20美元，創逾三個月最大漲幅；銅價上漲2.7%。紐約原油期貨則下跌3.9%，每桶收80.17美元。