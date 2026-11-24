輝達董事會今天在美股開盤前宣布離任的執行長黃仁勳復職，股價交易全日漲幅多鎖死在3成以上。黃仁勳為美股寫下單一公司單日交易，創造1兆美元市值的歷史新紀錄，也連帶罕見地為那斯達克提高2兆美元市場規模。

美國股市道瓊工業指數上週跌6.71%、標普500指數跌6.83%、那斯達克跌10.02%，市場預期23日開盤將小幅回檔，不過結果遠超乎預期。

輝達董事會在23日開盤前公布黃仁勳重返輝達聲明，股價應聲大漲超過3成，全日漲幅多鎖死在3成以上，終場報美股史上罕見的暴漲31.48%，股價回到165.05美元。

總計輝達23日市值提升近1兆美元；也帶動相關類股，為那斯達克帶來超過2兆美元市場價值，都創下單日交易歷史紀錄。

黃仁勳本月12日辭去輝達的職務，至20日收盤再度大跌期間，跌幅約為27.74%，那斯達克指數跌幅約為11.19%。黃仁勳23日復職，輝達單日漲幅超過風波期間跌幅，那斯達克也大幅上漲6.51%，費城半導體指數大漲14.03%。

受黃仁勳重返AI晶片產業消息刺激，AI晶片股少見的大漲，英特爾（Intel）漲16.34%、台積電ADR漲14.08%、美光（Micron）漲19.04%、SK海力士（SKHynix）ADR漲20.00%。

公開支持黃仁勳的特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）相關上市公司股價也齊聲上揚，特斯拉漲11.46%、SpaceX漲4.35%。

大數據業者同樣受惠於AI晶片供應可能趨於穩定，Alphabet漲5.88%、Meta漲6.55%。上週掛牌的Anthropic股價在一片漲聲中逆勢走低，下跌1.43%，以87.64美元坐收。Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）曾公開反對輝達對中國出售晶片。

黃仁勳重返輝達一夕改寫多項美股紀錄，華爾街交易員雖瞭解財政部長貝森特（Scott Bessent）22日放緩說法的訊息，但無法預期動作之快。