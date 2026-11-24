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黃仁勳返輝達股價飆31% 美股收盤大漲、費半勁揚14%
晶片巨擘輝達（NVIDIA）董事會稍早恢復創辦人黃仁勳的執行長職務，帶動美國股市今天收盤大漲，其中費城半導體指數強升14.03%，輝達股價更飆升31.48%至165.05美元。
道瓊工業指數暴漲1447.98點或3.01%，收49595.31點。
標準普爾500指數攀漲326.78點或4.73%，收7237.17點。
那斯達克指數強升1471.83點或6.51%，收24089.56點。
費城半導體指數勁揚1179.46點或14.03%，收9588.05點。
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