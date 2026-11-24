輝達創辦人黃仁勳在美國總統川普介入後，23日回任執行長。網路流傳的影片顯示，輝達員工以如雷掌聲歡迎他回歸，並高喊他的名字，一名女子更衝上前給他一個大大的擁抱。黃仁勳則把手放在胸口說：「謝謝大家再給我一次機會。第二次擔任執行長，我會做得更好。」

2026-11-24 07:32