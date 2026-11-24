隨市場對聯準會（Fed）升息預期持續增溫，DXY美元指數23日站上104大關。在股市動盪時期，美元作為避險工具的效用展露無遺。

根據彭博資訊的報價，追蹤美元對六種主要貨幣走勢的DXY美元指數上升0.3%至104.088，不僅是今年最高，也是自去年4月以來最高。

高盛（Goldman Sachs）表示，市場對美國利率走高及其可能衝擊經濟成長的預期，將繼續推升美元走強；但到了明年年中，隨著市場對聯準會升息預期的回落，美元將會轉弱。

高盛全球外匯、利率及新興市場策略主管特里維迪（Kamakshya Trivedi）接受彭博電視採訪時表示，「美元目前仍有一些上攻的空間」。

特里維迪說：「當你看到由利率驅動的金融情勢緊縮，以及過去一兩周所呈現的鷹派政策立場時，美元往往會表現強勁，尤其是相對於G10貨幣。」就中期而言，高盛認為市場對聯準會的升息幅度定價過高，特里維迪預計這將使美元從明年第2季開始承壓。

雖然投資人透過美元來為股市風險做避險已是常態，但問題在於，隨著美國資產整體的安全性遭到重估，這種對風險的認知最終是否會反過來拖累美元。2025年4月關稅動盪過後便曾出現過這種情況。

彭博分析指出，這次美元的強勢背後有著強而有力的催化劑：由於市場預期聯準會未來幾個月將多次升息，使美國相較於G10國家擁有穩健的殖利率優勢。即使目前市場部位開始顯得擁擠，這種動力仍足以在一段時間內輕鬆支撐起美元表現。

另一方面，投資者正加速從比特幣ETF撤資，12檔ETF上周淨流出約18億美元，創6月以來最大單周流出規模，並連續第四周遭遇資金淨流出。比特幣已連六周下跌，目前價位約6萬美元。