南韓出口暢旺 升息1碼機率高
南韓海關23日公布，11月1-20日出口經調整後年增95.2%，半導體仍是出口成長的主要引擎，出口額年增294.4%，達385億美元。市場認為，南韓央行本周四升息1碼機率高。
若未經工作天數調整，11月前20天出口額年增101.5%，進口額則增加39.4%，貿易順差達271億美元。本月前20天出口總額達774億美元，延續強勁動能，10月同期出口額為617億美元。
數據顯示，半導體仍是出口成長的主要引擎，晶片出口額年增294.4%。石油產品出口增加91.9%，汽車出口則下滑5.6%。從出口目的地來看，南韓對中國出口增加145.6%，對美國出口成長142.7%；對台灣及越南出口則分別增加149.7%及85.8%。
數據進一步顯示，南韓這個高度依賴貿易的經濟體展現韌性。今年來，隨著AI基礎設施投資激增，帶動南韓半導體需求大幅成長，南韓經濟擴張速度也優於預期。貿易數據公布之際，正值央行將在26日舉行決策會議。分析師預期，基準利率將升息1碼，調高至3.25%。
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