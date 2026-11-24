歐洲推動的主權雲端，正從政治口號落實為採購標準，並逐漸展現成效，但脫離既有業者的情況仍相對有限，美國超大規模雲端服務商在歐洲的市占率，仍居高不下。

川普重返白宮，加上部分技術取得受到限制，升高外界對戰略依賴的疑慮；同時，雲端服務中斷事件，也凸顯關鍵服務集中於少數供應商的風險。

歐盟執委會今年4月將四份為期六年、總額最高1.8億歐元的主權雲端合約，授予Post Telecom與Proximus領軍的團隊，以及德國StackIT、法國Scaleway等業者。荷蘭政府與StackIT簽署框架協議，丹麥國鐵、瑞士聯邦機構與德國公共廣播的採購案也納入主權要求。

然而，對數位主權的興趣迄今轉化為大規模移轉。歐盟執委會6月公布的雲端與AI發展法案指出，歐盟雲端業者市占率從2017年的29%降至2022年的15%，此後便停滯不前；AWS、微軟Azure及Google Cloud在歐洲雲端市場的市占率則超過70%。

歐洲的轉變也並非總是歐洲業者與美國業者之間的二選一。Google Cloud與泰雷斯Thales合資成立的S3NS已取得法國SecNumCloud認證，可處理政府及受監管產業的敏感業務，並獲選參與歐盟執委會1億8,000萬歐元計畫。