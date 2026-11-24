Anthropic上市蜜月行情僅一天，頗為波折。該公司在債券市場又將面臨嚴峻考驗。華爾街預期該公司發行的債券將被打入垃圾級，因為該公司迄今尚未獲利。

要在公司債市場大規模舉債並不容易。華爾街對Anthropic能否履行長期財務義務缺乏信心。Osterweis Capital Management的債券基金經理曼查克說，市場都會以懷疑的眼光審視Anthropic的任何債務融資，「這家公司承諾在未來兩、三年支出9,000億美元，你該如何為它的債券合理定價？」若被評為垃圾級，Anthropic將無法進入規模達8.6兆美元的投資級公司債市場。

幾位大型債券基金經理表示，他們預計Anthropic將獲得「BB」評級，比投資級低一至兩個等級。Anthropic將因此成為美國市值最高的高收益債發行企業。據道瓊斯市場數據，目前發行這類債券市值最高的是希爾頓酒店集團，市值約為800億美元。

儘管Anthropic上季營收達170億美元且手握960億美元現金，足以支應短期支出，同時爭取信評調升。