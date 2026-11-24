輝達執行長黃仁勳疑似與中國女間諜發生婚外情，促使美國收緊對先進晶片出口的管控，許多亞洲國家取得AI晶片，面臨更嚴格限制。但印度幾乎未受相關事件影響，提升該國對AI基建商的吸引力。

美國加強管制出口至馬來西亞、泰國、新加坡等的先進晶片，讓印度樂觀情緒升溫。Counterpoint Research共同創辦人夏亞表示，中國在馬來西亞、新加坡、印尼等地勢力強大，現在這幾國的資料中心算力將受限制，印度成了具有龐大潛力的替代市場。

Cloudscene數據顯示，印度擁有153座資料中心，在全球資料中心數量排名第14名。而該國籌備建案顯示，排名將大幅爬升。億萬富豪安巴尼的財團，承諾將在AI基建投資高達1,100億美元，阿達尼的財團也要投入1,000億美元。黑石集團支持的AirTrunk正推動110億美元印度資料中心計畫。

德意志銀行在研究報告中表示，「印度在AI價值鏈中的最大獎賞，是成為美國以外的全球資料中心替代重鎮，但這並非一蹴可幾」。

雲端公司Yotta董事長希拉南達尼表示，未來一年光是該公司預計增加的算力，就足以讓印度整體算力從當前水準增加10%。換算下來，大約要10萬顆繪圖處理器（GPU）。Yotta目前擁有3.4萬顆GPU，該公司2024年才從輝達手上拿到4,000顆。

希拉南達尼表示，「我們正在加速前進。印度獲益於美國的需求外溢」。

他說，儘管黃仁勳協助開啟印度的AI產業，可是就算黃仁勳不再執掌輝達，印度產業也會繼續興盛。黃仁勳兩年前出手相助，讓Yotta拿到首顆先進GPU，但該公司高層如今表示，AI建設規模太大，不能仰賴單一人士。

不過，印度還須解決長期阻礙科技業競爭力的挑戰，如相對不穩定的電力基礎建設、官僚體系的繁複程序等，這使得大型資料中心投資者，迄今為止都把東南亞列為優先投資地區。

夏亞表示，「印度在電力和資金面臨限制。馬來西亞與東南亞地區的資料中心，直接或間接受到中國大陸科技集團的資助。誰會成為印度的阿里巴巴或SpaceX，打造出數個百萬瓩（GW）算力的資料中心？印度需要像軟銀的公司，進場注入資本」。