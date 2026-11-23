今天公布的一項重要調查顯示，歐元區商業活動11月呈現「穩定」擴張。德國擴張加速有助抵銷法國持續萎縮的影響。

法新社報導，標普全球（S&P Global）公布11月歐元區綜合採購經理人指數（PMI）為51.7，與10月持平，但低於財經資料供應商慧甚（FactSet）調查經濟學家預估的52.0。這項指數高於50意味著擴張，低於50則表示萎縮。

標普全球首席商業經濟學家威廉森（ChrisWilliamson）在聲明中表示：「從整體數據來看，11月PMI初值顯示歐元區持續穩定成長，與第4季經濟成長近0.3%的步調相符。」

不過，他警告稱，「經濟持續展現韌性的整體表象，掩蓋了歐元區內部令人憂心的經濟表現差異」。

威廉森指出：「德國經濟成長已達4年半以來的最快速度，其製造業正經歷5年多來前所未有的快速成長，然而法國景氣衰退卻持續加劇。」

他表示，德國經濟受惠於「國防及人工智慧（AI）相關技術投資的激增」，獲得強勁助力。

與此同時，「政治環境不確定性、社會動盪及生活費高漲重創服務提供者，尤其是面對消費者的企業，不僅抑制法國成長，也拖累歐元區其餘地區的經濟成長」。