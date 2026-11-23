法國公共財政壓力持續升高，經濟暨財政部長勒斯鳩今天說，政府已完成今年發債計畫，投資人對法國仍有信心；但他也提到，經濟成長存在「下修風險」。

勒斯鳩（Roland Lescure）接受法國新聞台（franceinfo）訪問時，試圖緩和大眾對國家公共財政的擔憂。

法國預計2027年將發行3400億歐元（約新台幣12.26兆元）的中長期債券，同時努力降低赤字。

勒斯鳩說，政府已完成今年發債計畫，投資人對法國仍有信心；這意味著國家完成2026年年度中長期融資計畫，規模達3100億歐元。這些借款將用於支付國家財政所需，並償還即將到期的債券。

法國持續在市場上借貸，但公共財政惡化的情況，迫使政府必須振興經濟。勒斯鳩表示，因此「我們今年勢必要通過預算」。

預期法國2026年公共赤字將達國內生產總值的5.4%，高於2025年的5.1%。

費加洛報（Le Figaro）指出，法國政府希望在2027年將數字降到5%，但考量到經濟前景充滿不確定性，這項任務並不容易。

法國當局預估2027年經濟成長率為1%，然而勒斯鳩坦言，經濟成長存在「下修風險」，相關部門正在更新預估數字。

在政治層面，他也提到通過預算案的困難，雖然訴諸行政命令並非最佳手段，但若沒有其他替代方案，也不排除這種可能性。

為避免年年遭遇預算案難以通過的困境，勒斯鳩支持研議一項預算編制「黃金法則」，總統馬克宏（Emmanuel Macron）接受費加洛報訪問時也表態願意討論。

預算「黃金法則」目標是制定振興公共財政的中期計畫，不侷限於年度預算協商範疇。勒斯鳩認為，當務之急是建立長期且可持續的制度來規範國家支出和收入。