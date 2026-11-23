泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）今天表示，泰國已通過經濟合作暨發展組織（OECD）首輪評估，目標在2028年完成入會程序，較原訂的2030年提前2年。

泰國政府今天發布新聞稿指出，阿努廷今天在總理府與OECD秘書長柯曼（Mathias Cormann）會面後表示，泰國已通過OECD監管政策委員會的首輪評估，未收到附加條件或進一步提問，預計今年底前收到正式信函確認評估結果。

泰國公視（Thai PBS World）報導，阿努廷表示，OECD也肯定泰國力拚在2028年、而非原訂2030年加入OECD的決心，並指出政府與民間部門都全力支持入會。

阿努廷表示，泰國願向OECD學習，同時交流經驗與觀點，並促進OECD與東協之間的合作，「泰國的目標是成為OECD、東協和其他開發中國家之間的橋梁」。

民族報（The Nation）報導，柯曼肯定泰國的經濟發展及改革努力，並表示與OECD深化合作有助泰國朝2037年成為高所得國家的目標邁進。