馬來西亞投貿部副部長沈志勤（Sim Tze Tzin）今天表示，台灣擁有全球最先進的人工智慧（AI）供應鏈，為大馬企業帶來龐大合作機會。台馬在AI供應鏈具有互補優勢，推動AI發展也需要借重彼此的力量。

馬來西亞製造業總會（FMM）今天在投資、貿易及工業部（MITI）舉行2027年製造業供應鏈博覽會（MSCX）啟動儀式。博覽會將於2027年10月19日至21日在吉隆坡馬來西亞國際貿易展覽中心（MITEC）登場，呈現從原料、零組件、次組件、生產設備到最終製造端的供應鏈。

沈志勤在啟動儀式後的記者會接受中央社記者提問表示，台灣擁有全球最先進的人工智慧供應鏈，這為馬來西亞企業與台灣供應鏈合作帶來很大機會。

他指出，要推動AI發展，台灣也需要馬來西亞，馬來西亞也能借重台灣的優勢。

沈志勤並以貿易數據為例表示：過去6個月，馬來西亞對台灣的出口成長了88%。

他強調，這顯示雙方合作已取得成果，是非常正面的發展，也反映台灣與馬來西亞在AI供應鏈方面具互補性。

沈志勤稍早在啟動儀式上致詞表示，全球經濟與貿易情勢變化，讓馬來西亞有機會鞏固其作為全球供應鏈中值得信賴的供應據點的地位；大馬必須把投資成長轉化為本地企業的競爭力，並為本地勞工創造更多高附加價值的就業機會。

他表示，對國際投資者與合作夥伴而言，大馬具備成熟的產業生態系、世界級基礎設施、前瞻性的政策架構，以及穩定的社會政治環境，各類高科技產業的發展成果，也展現作為合作夥伴的優勢。

沈志勤指出，大馬本地業者具備技術能力、應變彈性與人才，能夠支援複雜的全球營運，另也擁有世界級的自動化測試設備（ATE）產業聚落，ViTrox、Pentamaster及Greatech等本土企業，為全球科技領導企業打造高精度、AI驅動的機械及先進工廠自動化產線。

他表示，「2030年新工業大藍圖」（NIMP 2030）為產業轉型提供明確路線，鼓勵本地企業朝技術複雜度更高的製造活動與精密產品線轉型，創造更高附加價值，提升長期競爭力。

馬來西亞製造業聯合總會總會長李祖國（JacobLee）表示，東協各國製造業具有互補優勢，MSCX將協助企業串聯區域生產網絡，涵蓋電子電機與半導體等7大製造業領域，呈現從原料、零組件到設備、製造與組裝的供應鏈。

根據總會針對西亞局勢影響調查，貨運與原料供應中斷可能衝擊生產、現金流及客戶關係。大馬在電子、半導體、精密工程及自動化領域的既有實力，結合東協其他產業的互補優勢，將進一步強化區域供應鏈韌性。

在深化台馬產業合作方面，台馬近年經貿往來持續成長，台灣是馬來西亞第4大貿易夥伴，也是第3大進口來源。駐馬代表處曾多次呼籲大馬政府盡速啟動協商，更新簽署逾30年的台馬投資保障協定；沈志勤日前則在國會表示，投貿部正研究改善協定的相關建議，不過，任何改善都須考量國家利益、外交政策及外交立場。