人工智慧（AI）監管疑慮、升息預期及美國國會可能加強監管AI等因素籠罩市場，引發美股主要指數連日下挫、科技股再次成為殺盤重心，亞股今天收盤互有漲跌。

法新社報導，美國聯邦準備理事會（Fed）18日公布10月利率決策會議紀要，內容顯示「幾乎所有」與會官員都認為，為了抑制居高不下的通膨，未來仍有必要進一步調升基準利率。

捲入國安爭議的AI晶片巨頭輝達（NVIDIA）20日收盤狂瀉14%，拖累那斯達克指數悉數吐回今年以來的漲幅。

備受矚目的美國AI新創公司Anthropic於19日以代碼「ANT」在那斯達克交易所掛牌上市，仍難挽科技股頹勢。

這股拋售潮蔓延至亞洲，韓國綜合股價指數（KOSPI）今天盤中下殺超過5%，科技巨頭三星電子（Samsung Electronics）與SK海力士（SK hynix）再次受創。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）策略師殷尼斯（Stephen Innes）表示，這2家公司「持續走弱，顯示投資人仍更傾向於降低曝險」。

綜觀亞股，上海、台北及馬尼拉股市收紅，香港、雪梨和威靈頓股市收黑。東京股市今天適逢假日休市一天。

城市指數公司（City Index）分析師欽科塔（FionaCincotta）指出：「隨著外界日益嚴格檢視企業的AI資本支出、投資規模、以及投資報酬何時兌現，投資人已對AI交易感到不安。」

欽科塔認為：「市場預估民主黨掌握美國國會後，可能放慢AI基礎設施發展步調，加上利率料將位居高檔一段時間，這些都加深外界對AI領域的疑慮。」