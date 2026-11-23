英國與歐盟在英歐峰會達成共識，將各自的碳排放權交易系統（ETS）接軌。此舉不僅將擴大碳市場流動性，更有望為雙方企業豁免彼此的碳關稅，尤其為英國產業省下可觀成本。

路透社報導，上週的英歐峰會目的是促進彼此關係更緊密，雙方20日達成彼此碳排放權交易系統連結。

● 何謂排放權交易系統（ETS）？

排放權交易系統（ETS）是藉由設定一個逐年遞減的排放容許量上限，來限制特定產業或產業群體的溫室氣體排放量。系統針對這些排放量核發「碳排許可配額」（俗稱碳權），企業每排放1公噸二氧化碳，就必須購買或持有相應配額。

歐盟ETS於2005年啟動，英國脫歐後直至2020年底前都還留在歐盟ETS內，直到2021年推出屬於自己的ETS系統後脫鉤。

● ETS涵蓋範圍

英歐雙方的排放權交易系統均涵蓋發電、工業、航空與航運業碳排。其中歐盟系統涵蓋歐盟約40%的總排放量，而英國系統則涵蓋英國約25%的總排放量。

● 兩大碳市場連結的意涵

將英歐碳市場連結，意味任一市場的碳配額都可用於另一市場。這不僅將大幅提高兩個市場的流動性，更為雙方企業豁免彼此的「碳邊境稅」（俗稱碳關稅）鋪平道路。碳邊境稅意在保護本土產業，免遭不必承擔同等環保成本的海外生產商低價衝擊。

歐盟的「碳邊境調整機制」（CBAM）已於2026年1月上路，針對輸往歐盟的鋼鐵、水泥、鋁、化肥、電力等高耗能產業徵收碳費；英國也將於2027年1月1日啟動自己的CBAM，涵蓋範圍除電力外與歐盟基本相同。

● 英歐碳市場連結為何重要

包括英國能源協會（Energy UK）在內的支持者指出，連結市場將能防止扭曲競爭，並降低歐盟與英國消費者的成本。英國政府表示，歐盟目前的碳邊境稅適用於價值高達70億英鎊的英國銷歐出口品；英國能源協會估計，連結雙方碳市場後每年可為英國產業界節省約8億英鎊開支。

英國在野的保守黨反對與歐盟建立更緊密聯繫，保守黨黨魁巴登諾克（Kemi Badenoch）以碳稅已損害英國工業為由，直接呼籲徹底廢除。

● 兩地碳配額價差可望顯著拉近

目前歐盟基準碳合約的交易價格約為每公噸82歐元（約 90美元），而英國合約的交易價格則約為每公噸60英鎊（約79美元）。此外，英國化石燃料發電廠目前除履行ETS義務外，還需額外支付每公噸18英鎊的碳相關稅費，不過英國政府已釋出訊號，這項額外稅費將於2028年4月終止。

分析師普遍認為，一旦英歐碳市場連結正式上路，兩者間的價差將會隨之縮小。