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韓股續挫3% 當局挨批救市力道不如台灣
台股反彈，但韓股持續下殺，首爾當局挨批救市力道不及台灣。台灣加權指數23日攀高2.2%收36,811.89點，南韓Kospi指數則下跌3.3%收4,708.54點
韓媒BusinessKorea報導，南韓批評者指出，南韓與台灣產業結構均偏重半導體，但首爾當局的救市措施較為節制。台股上周大跌17.5%後，政府21日召開緊急跨部會議，連串措施在23日台股開盤時啟動，包括禁空、提高融資保證金比例、強化國安基金回應等。
相較之下，南韓作法則為準備動用股市穩定基金，暫時放寬上市公司的股票回購上限等。但韓國股市穩定基金規模小、加上啟動規則不明，未能激起市場信心。
南韓穩定基金目前規模約10.76兆韓元（79.7億美元），僅占Kospi總市值的0.24%。外資與法人11月20日一天的淨賣超就超過2.7兆韓元。相關人士也質疑，這個基金仰賴資本請求（capital calls），而非能即刻動用的現金，能否穩定暴跌市場。
市場專家認為，政府亟欲讓南韓納入MSCI已開發市場指數，擔心干預股市可能有負面影響，因此不願採取果斷行動。
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