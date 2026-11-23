歐洲致力推動確保關鍵數位服務能在自身掌控下運作的努力正逐漸浮現成效，各國政府及受監管產業在採購雲端服務時，已將數位主權納入考量。

路透社報導，雖然數位主權多年來一直是政治目標，但採購標準及合約發包已開始反映這些優先事項。

美國總統川普（Donald Trump）重返白宮，加上部分技術取得受到限制，升高外界對戰略依賴的疑慮；同時，雲端服務中斷事件也凸顯關鍵服務集中於少數供應商的風險。

今年4月，歐洲聯盟執行委員會（EuropeanCommission）將4份為期6年、金額最高達1億8000萬歐元（約1億9800萬美元）的主權雲端服務合約，授予由盧森堡Post Telecom及比利時電信業者Proximus領軍的團隊，以及德國StackIT和法國Scaleway。

荷蘭政府也與StackIT簽署框架協議，並表示這將降低對非歐洲供應商的依賴，強化數位韌性。

包括丹麥國家鐵路公司（DSB）、瑞士聯邦機構及德國公共廣播機構在內的組織，近期採購案也納入數位主權要求，以降低對單一業者及外國司法管轄權的依賴。

德國最大主機代管及雲端服務供應商IONOS技術長諾加（Markus Noga）指出：「主權標準在公共部門日益受到重視，接著是領先的受監管產業。」

這項轉變並非總是歐洲業者與美國業者之間的二選一。Google Cloud與泰雷斯集團（Thales）合資成立的S3NS已取得法國SecNumCloud認證，可處理政府及受監管產業的敏感業務，並獲選參與歐盟執委會1億8000萬歐元計畫。

Google Cloud表示，公部門採購案越來越重視業者的營運自主權、加密金鑰控制權及雲端退出機制，而不只是資料存放地點。雲端退出機制讓客戶在必要時可將應用程式及資料移轉至其他供應商。

諾加指出：「真正的價值在於不受「強制關閉」（kill switch）限制，並能無限期持續運作。」

德國電信（Deutsche Telekom）旗下資訊科技服務部門T-Systems主權長克納克福斯-尼柯利奇（ChristineKnackfuss-Nikolic）指出，2025年期間，數位主權已從討論的議題轉變為採購的考量。

她援引外界對戰略依賴及營運韌性的疑慮，包括國際刑事法院（International Criminal Court）曾短暫無法使用微軟（Microsoft）服務，以及部分人工智慧（AI）模型出口限制。

歐盟執委會近期推動的倡議，包括提升歐洲雲端及AI基礎設施的「雲端與AI發展法案」（Cloud and AIDevelopment Act），也進一步推動這股趨勢。

Google表示，歐盟「數位營運韌性法案」（DigitalOperational Resilience Act）及NIS2資安規範等法規，促使客戶更嚴格檢視誰掌控其資料、雲端營運及關鍵科技基礎設施。

開發可自行架設、取代微軟365（Microsoft 365）的Nextcloud表示，自川普第2任期開始以來，其軟體需求成長約5倍；T-Systems則表示，自2025年中以來，主權雲端服務需求已成長逾4倍。

然而，對數位主權的興趣迄今轉化為大規模移轉、脫離既有業者的情況仍相對有限。

歐盟執委會6月公布的雲端與AI發展法案指出，歐盟雲端業者市占率從2017年的29%降至2022年的15%，此後便停滯不前；亞馬遜網路服務公司（Amazon Web Services）、微軟Azure及Google Cloud在歐洲雲端市場的市占率則超過70%。