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AI疑慮升溫拖累科技股續挫 韓股收跌逾3%
外界對人工智慧（AI）領域的疑慮加深，拖累科技股續挫，韓國綜合股價指數（KOSPI）今天盤中大跌超過5%，收盤跌幅縮小至3.31%，韓元兌美元走貶。
韓聯社報導，KOSPI今天終場下跌161.42點，收報4708.54點。
KOSPI開盤即下挫2.77%，隨著外資由買超轉為賣超，使市場進一步承壓。
在當地時間上午11時33分左右，KOSPI大跌5.77%，觸發上市股票暫停交易5分鐘。
投資人對大型科技公司鉅額投資AI基礎設施感到憂心忡忡，AI類股的市場信心仍脆弱，美股主要指數20日收黑。
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