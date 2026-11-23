SpaceX執行長馬斯克警告，明年人工智慧（AI）公司的現金短缺情況將會很誇張，資金缺口恐怕高達數千億美元，因為AI業者必須等候創造營收的資料中心建設完成並且上線運行，而現在資料中心的建設已被延誤。

2026-11-23 17:48