瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）在《2027 年度展望》（Year Ahead 2027）中，分析投資人於 2027 年可能面臨的市場環境、各市場及資產類別的投資機會，以及如何因應結構性轉變與短期市場波動。

報告指出，2027年整體投資環境仍偏正面。通膨可望逐步降溫，惟各地進展不一， 債務相關風險則應維持在可控範圍。人工智慧（AI）投資預料將持續成長，全球 AI 相關投資金額預估將從2026年的1.0兆美元，增至2027年的 1.4兆美元，並於 2028 年進一步增至 1.5 兆美元。

不過，隨著政府政策對經濟情勢的影響日益加深、AI 產能集中於少數大型企業，加上投資人更加關注 AI 投資能否帶來相應回報，以及地緣政治局勢仍可能引發市場波動，投資人與其仰賴市場本身的韌性，更應透過分散報酬來源，強化投資組合的韌性。

在此背景下，報告提出以下七項未來一年的主要投資觀點：

多元布局股票市場： 經濟活動維持韌性，加上企業獲利強勁成長，有利全球股市表現。然而，目前市場預期偏高、市場集中度仍高，加上 AI 投資報酬仍存在不確定性，更凸顯分散布局的重要性。科技股方面，看好財務體質穩健、變現前景明確，且能以內部資金支應投資的超大規模雲端服務商（hyperscalers），以及運算、晶圓代工與半導體設備領域的部分龍頭企業。科技業以外，工業與醫療保健類股亦值得關注；區域配置方面，歐元區為首選市場。

布局變革性創新機會：AI、電力與資源，以及長壽經濟仍是重要的結構性成長機會。運算需求、電力基礎建設以及醫療創新的強勁需求，可望支撐長期投資機會；不過，市場預期偏高、融資限制、供應瓶頸及個別企業風險，意味著投資人仍應採取多元分散配置，並審慎選股。

善用市場波動： 投資人不必在追求進一步上漲空間與防範下檔風險之間二擇一。透過資本保護、結構型收益策略及預先設定的進場策略，可善用市場波動控制下檔風險、創造收益，並在較低價位逐步建立部位。

重新配置固定收益資產： 目前較高的起始殖利率提升固定收益資產的吸引力，其中優質債券可兼顧收益、回報潛力及投資組合韌性。投資人可重新檢視債券配置，平均存續期間宜以中期為主，並考慮分散布局新興市場債券及高收益債券，以尋求額外收益與回報潛力。

透過匯率機會拓展報酬來源： 政策與利率變化可望在2027年創造外匯市場的投資機會，其中利差交易（carry）仍可能是重要的潛在報酬來源。貨幣方面偏好英鎊，並看好部分新興市場利差交易策略；瑞士法郎則可選擇性作為融資貨幣。

運用另類投資分散配置： 投資機會包括善用市場分化的避險基金策略、著重營運改善的私募股權及私募股權二級市場策略，以及擁有較明確現金流的核心型與核心增益型基礎建設投資。這些另類資產應納入整體多元化投資組合，而非視為彼此獨立的單一配置。

透過另類資產分散投資： 投資機會包括掌握市場表現分歧的避險基金策略、著重營運改善的私募股權與私募次級市場投資，以及現金流較明確的核心型與核心增益型基礎建設。這些資產應納入多元化投資組合的整體配置，而非視為彼此獨立的單一配置。

瑞银财富管理全球首席投資總監 Mark Haefele 表示：「市場展現出相當強的韌性，我們也看到未來仍有多元的投資機會。然而，市場具韌性並不代表未來具有確定性。隨著 投資回報日益受到AI 投資、政府政策等因素影響，投資人需要建立既能掌握成長機會，又不仰賴單一情境的投資組合。2027 年的首要之務，是維持投資、分散報酬來源，並提升投資組合韌性，以因應更多元的市場情境。」

2027 年市場走勢將取決於多項不確定因素的發展，包括 AI 能否帶來更高的生產力與投資報酬、通膨走勢是否允許利率下調、政府債務是否維持在可控範圍，以及地緣政治緊張局勢能否受到控制。這些因素的不同發展結果，構成報告的上行情境、基本情境及兩項下行情境。

展望 2027 年以後，報告指出，多項長期趨勢可能在未來十年重塑全球經濟與金融市場。其中包括 AI 提升各產業生產力的潛力，以及電力及基礎建設需求持續增加。預估未來十年，全球電力基礎建設投資規模將達 32 兆美元。人口結構變化及醫療保健進步亦是另一項重要的長期趨勢。

預估「長壽經濟」（longevity economy）將以每年約 6% 的速度成長，至 2030 年規模可望達 8 兆美元。伴隨資本需求增加，以及全球地緣政治分化加劇，這些趨勢顯示，未來科技、基礎建設及政府政策對經濟發展及市場走向的影響將日益重要。