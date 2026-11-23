華爾街日報22日報導，輝達創辦人黃仁勳因婚外情曝光而下台後，股價重挫28%，讓他與妻子洛莉的財富蒸發數十億美元，但夫妻倆仍透過信託、公司及慈善基金會等管道，直接或間接控制約8.7億股輝達股票，近期市值超過1090億美元（約新台幣3.4兆元）。調查發現，向來低調的洛莉其實是這個龐大家族財富帝國的核心人物，夫妻倆早在輝達創立2年後，就開始規畫如何將財富傳給下一代，並趁股票大漲前提前安排，減少未來可能產生的鉅額稅負。

2026-11-23 12:31