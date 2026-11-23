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越南電動車革命「每賣出3輛就有1輛」 本土品牌挑戰日廠
油價飆漲、政府推動減污，正加速越南機車電動化。今年每賣出三輛新機車，就有一輛是電動車，這讓本土品牌VinFast、Dat Bike強勢崛起，有機會挑戰原本主導市場的日本車廠，如本田、山葉等。
紐約時報引述MotorCycles Data數據指出，今年前九個月，越南電動機車銷量超過97.3萬輛，年增91%。美伊戰事擾亂石油供應，推升汽油價格，加上河內與胡志明市推動逐步淘汰燃油車，帶動消費者轉向電動車。
Dat Bike創辦人Nguyen Son表示，3月汽油價格大漲40%時，該公司銷量暴增，甚至無車可賣。旗下約1,160美元的車款，售價與熱門燃油機車本田Vision相近，節省油錢成為賣點。
為減輕騎士擔心電力耗盡的里程焦慮，VinFast提供每月免費換電20次方案，並表示今年已設置6萬座換電站，目標年底增至15萬座。
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