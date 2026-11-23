倫敦金屬交易所（LME）銅價今天盤中一度跌破每公噸1.2萬美元，隨著AI需求的疑慮升高，銅價跌勢進一步加劇。這也凸顯出銅市稍早已陷入多空激戰，一周前，在上海期貨交易所面臨嚴重供應吃緊、幾乎無銅可交貨之際，銅業界人士齊聚時卻對銅需求瀰漫超悲觀氛圍，稍後銅價開始崩跌，令交易者措手不及。

LME銅價周一（23日）開盤一度上漲1.5%，但隨後反轉走跌，盤中跌幅最多達1.7%，延續上周重挫9%的頹勢。分析師警告，市場仍面臨更多不確定性。

截至台灣時間上午11時03分，倫敦金屬交易所銅價下跌0.8%，報每公噸1萬2,069.50美元。

Shuohe資產管理公司分析師高銀（音譯）表示：「一些看空銅價的投資人正準備退場，但另一些人則認為，整個AI題材已經出現根本性改變，因此打算繼續大舉放空。」

銅廣泛應用於資料中心建設、能源基礎設施及電線電纜。今年9月，在AI熱潮以及美國可能對銅加徵進口關稅的預期帶動下，銅價飆升至接近每公噸1.5萬美元歷史新高。不過，民主黨在美國期中選舉中大獲全勝，加深市場對AI基礎建設擴張計畫可能面臨更多審查的預期，促使銅價本月大幅下跌。

上周在上海舉行的一場大型銅業會議上，市場氣氛明顯轉向悲觀。產業人士開始正視中國銅需求走弱、美元走強，以及美國總統川普今年是否會對精煉銅加徵關稅的疑慮日益升高等問題。

此前，市場對美國可能加徵銅進口關稅的預期，曾促使銅大量流入美國，導致其他地區供應減少，推升銅價，也加劇中國大陸銅市供應吃緊。到了上周，交易商已開始準備將銅從美國港口運出，以緩解亞洲市場的供應短缺。

值得注意的是，儘管金屬整體價格已大幅回落，先前推升近月合約價差的現貨供應緊張問題仍未解除，意味著未來市場可能持續劇烈波動。交易員目前正面臨一個令人困惑的局面：金屬價格前景迅速轉弱，但市場部分領域卻仍面臨極端供應短缺。

目前市場面臨的最大問題，仍是川普究竟會不會對銅加徵關稅。如果美國推出新關稅，將使目前堆積在美國的龐大銅庫存難以流出，迫使中國轉向其他地區尋找供應，進一步加劇全球其他市場的供應壓力，並推升銅價。

但銅市許多人士認為，市場基本情境已經從預期關稅轉向不會加徵關稅，這使銅價前景明顯偏空。雖然大量銅流入美國已減少世界其他地區的供應，但整體精煉銅市場普遍被認為去年與今年都處於供過於求的狀態，預計這種情況將持續至2027年。