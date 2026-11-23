華爾街日報22日報導，輝達創辦人黃仁勳因婚外情曝光而下台後，股價重挫28%，讓他與妻子洛莉的財富蒸發數十億美元，但夫妻倆仍透過信託、公司及慈善基金會等管道，直接或間接控制約8.7億股輝達股票，近期市值超過1090億美元（約新台幣3.4兆元）。調查發現，向來低調的洛莉其實是這個龐大家族財富帝國的核心人物，夫妻倆早在輝達創立2年後，就開始規畫如何將財富傳給下一代，並趁股票大漲前提前安排，減少未來可能產生的鉅額稅負。

黃仁勳1993年共同創辦輝達時，夫妻倆育有2名年幼子女，銀行存款僅夠支付6個月生活費。洛莉（Lori Huang）與丈夫在奧勒岡州立大學就讀電機工程系時相識，畢業後都曾在矽谷工作。黃仁勳創業後，洛莉放棄職涯，專心照顧家庭。

夫妻倆1995年便成立「黃仁勳與洛莉生前信託」（The Jen-Hsun and Lori Huang Living Trust），開始進行遺產規劃。如今洛莉雖然鮮少公開露面，卻是家族財富管理的核心人物，許多資產都同時列有她與丈夫的名字。

根據美國證券交易委員會（SEC）申報文件，黃仁勳夫婦直接或間接持有及控制的輝達股票，約占公司總股數3.6%。其中，黃仁勳個人直接持有約7000萬股，1995年成立的生前信託則持有近4.68億股，另有約1.33億股由數家有限責任公司持有，而這些公司的唯一成員就是上述信託。夫妻倆共同擔任信託受託人，通常代表兩人共同決定資產如何投資及運用。

此外，夫妻倆在2012年及2016年分別設立不可撤銷信託，目前持有約3100萬股及1.09億股輝達股票。這些安排的關鍵，在於夫妻倆趁輝達股價尚未大幅上漲前，就將部分股票贈與不可撤銷信託，使股票後續增值的部分不再計入個人遺產，藉此減少未來可能產生的贈與稅及遺產稅。

紐約遺產規畫律師布拉特馬赫（Jonathan Blattmachr）指出，這是富豪常見的節稅策略，在資產價值還低時提前贈與，未來即使大幅增值，也不必將增值部分計入個人遺產。夫妻倆另設立多項「委託人保留年金信託」（GRAT），進一步將財富移轉給子女，減少相關稅負。

洛莉至今尚未公開評論丈夫的婚外情。至於若兩人離婚，龐大的財產如何分配？根據加州法律，婚姻期間取得、並由可撤銷信託持有的資產，原則上由夫妻各分得一半，除非另有婚姻協議。不過，兩項不可撤銷信託的資產通常不必納入離婚財產分割，除非其中一方對信託設立條件提出異議。

除了家族信託，黃仁勳夫婦還透過私人慈善基金會管理龐大資產。根據SEC文件，「黃仁勳與洛莉基金會」（Jen-Hsun & Lori Huang Foundation）持有近5900萬股輝達股票，法律所有權屬於基金會。基金會資產從2007年的1260萬美元，暴增至2024年底的92億美元，依當年資產規模估計，約為全美第13大私人基金會。洛莉擔任基金會主席，黃仁勳則擔任秘書及財務長。

基金會曾捐款給史丹佛大學等機構，2024年另將超過8000萬美元轉入「捐贈者建議基金」（DAF）。這類款項可計入私人基金會依法每年必須支出的最低5%資產比例，但不必立即撥給實際從事慈善工作的機構，因此也引發外界批評。