彭博資訊報導，台股上周五（20日）的融資部位撤退潮的規模為至少30年來最大，這也幫助解釋了，為何主管機關試圖遏止台股跌勢，效果卻相當有限。

報導指出，台股的未償還融資餘額，也就是投資人向券商借款買進股票的金額，在上周五大減新台幣490億元（約15億美元），創下彭博自1996年開始統計以來最大的單日降幅。目前融資餘額已較10月創下的約6,530億元歷史高點，下滑逾30%。

台股今天開盤後在漲跌之間震盪，此前上周已重挫17.5%，創下1991年以來最大單周跌幅。

高盛集團駐香港策略師Alvin So在上周六發布的研究報告中表示：「散戶的融資槓桿已大幅下降，但追繳保證金及被迫去槓桿的風險仍然偏高。」

他指出，台股整體融資維持率已降至132%，接近130%的追繳保證金門檻，目前已有53%的個股融資維持率低於這個水準。