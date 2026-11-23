韓國金融業接連發生駭客入侵事件，三星證券今天也證實遭到外部入侵，共有8241名客戶的個人資料外洩。

綜合韓聯社與首爾放送（SBS）報導，三星證券表示，21日在官網「客戶之聲」（VOC）系統發現外部入侵跡象。客戶可透過這套系統提出服務相關申訴或意見，經調查確認，部分客戶上傳的附件檔案遭到外洩。

外洩資料涵蓋客戶姓名、帳戶號碼、地址、聯絡方式及駕照號碼等13類個資，共有8241名客戶受影響，但每人實際外洩的資料項目不盡相同。

三星證券表示，目前僅在透過官網「客戶之聲」提交資料的紀錄中發現外洩跡象，未曾使用這套系統的客戶不受影響。

三星證券在發現異常後，已立即採取防火牆阻擋措施，並向金融監督院（FSS）、韓國資訊安全署（KISA）等相關機關通報，後續也將個別通知受影響的客戶。

三星證券表示：「本公司極為嚴肅看待此事，目前正全面重新檢查並強化全公司資安系統，防止類似事件重演。若調查結果確認客戶蒙受實際損失，將依相關法律及內部規範辦理賠償事宜。」