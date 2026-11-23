黃金上周重挫9%、寫下八個月最大單周跌幅後，周一反彈，盤中最多上漲2.6%至每英兩約3,630美元。市場對聯準會近期升息的押注降溫，讓金價暫時喘口息。分析師認為，短線仍有下跌風險，但未來幾周可能逐漸接近落底。

彭博資訊報導，AI支出疑慮引爆科技股賣壓，也讓市場重估升息前景。美國財長貝森特警告，聯準會若因最新通膨數據而過度緊縮，恐危及經濟。美債殖利率上周五全面走低，利率交換市場已不再認定聯準會12月一定會升息，對不孳息的黃金有利。

不過，短線賣壓可能還沒結束。路透引述American Gold Exchange市場分析師Jim Wyckoff的看法報導，接下來幾個交易日，金價還可能大幅下跌，但從時間來看，市場很可能即將落底。

華爾街日報引述StoneX策略師Michael Boutros指出，跌勢正接近第一道重要支撐，未來幾周應觀察是否出現賣壓耗盡後的低點。周一漲勢可能只是技術性反彈，有再跌風險。

中國買盤仍在。彭博報導，中國今年前10個月非貨幣黃金進口額創2,090億美元紀錄，境內金價相對國際行情的溢價擴大，顯示需求仍有韌性。澳盛銀行中國資深策略師邢兆鵬表示，黃金是中國少數能大量買進、又能保值的資產，預期進口維持高檔。

瑞銀貴金屬策略師特維斯（Joni Teves）認為，較長期來看，黃金後市仍正面，但需要耐心。巴隆周刊19日報導，瑞銀因金價第3季表現疲弱，對短期走勢轉趨審慎，調整後的今年底目標價為4,500美元，2027年底預測維持5,000美元；這項預測發布於20日金價進一步重挫之前。