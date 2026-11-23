駭客對美國港口與貨輪發動的網路攻擊持續升級，每天試圖入侵多達數千次，直指全球貿易命脈；這些手法日益精密的攻擊者，包括網路犯罪集團及敵對國家相關團體。

英國「金融時報」（Financial Times）報導，近幾個月來，鎖定港口、油輪和航運巨頭的入侵事件接連發生，攻擊急遽增加，也暴露支撐國際貿易的網路系統老舊存在漏洞。

美國德州聖體城港（Port of Corpus Christi）是美國最大的原油出口門戶，每天出口約230萬桶原油。港方高層表示，駭客每天試探系統數百次甚至數千次，企圖滲透網路並誘騙員工交出存取權限。

專家認為，伊朗、北韓和中國等國都和鎖定航運基礎設施的駭客行動有關，不過這些團體往往透過第三國發動攻擊。

美國近幾週接連發生全美航空交通停擺、摩根大通銀行（Chase）系統故障，以及微軟（Microsoft）Outlook服務中斷近24小時等科技當機事件，雖然都未證實與網攻有關，但凸顯在AI快速進步下，駭客找出並利用漏洞的速度，可能遠比企業做出反應的速度更快。

聖體城港執行長布里頓（Kent Britton）表示，試圖入侵的攻擊已激增到每天「數百次甚至數千次」，來自「已知惡意行為者」的國家和組織，專挑知名度高的目標下手。布里頓並未點名具體的攻擊者身分。

布里頓說：「他們不斷試探我們的系統，設法找出漏洞。有了AI之後，情況只會更複雜。」

這股威脅正在全美蔓延，美國海岸防衛隊（USCoast Guard）去年通報的海事網路安全事件增加17%，今年8月也和聯邦調查局（FBI）聯手調查2艘開往美國的油輪遭網攻事件。

這2艘油輪當時正從地中海（Mediterranean Sea）載運原油和液化石油氣，前往德州加爾維斯敦（Galveston）途中，在直布羅陀海峽（Strait ofGibraltar）附近遭駭客入侵。調查人員尚未公布嫌犯身分。

駭客一旦攻破港口，恐癱瘓貿易、打亂能源出口，甚至危及海上人命安全。

北卡羅來納州港務局（North Carolina Ports）8月表示，資訊系統遭「外部行為者」發動網路攻擊。雖然1天後便控制住局勢，但港口閘口開放時間被迫延後，港口也不得不改採人工作業。

洛杉磯港（Port of Los Angeles）表示，今年8月共擋下1.2億次攻擊，幾乎是2023年單月平均的2倍，攻擊手法包括自動化入侵網路、竊取密碼和安裝惡意程式等。

各港口正採取行動保護航道安全。作為消費品、農產品和煤炭重要樞紐的維吉尼亞港（Port of Virginia）表示，攻擊威脅如今「因AI興起而更加嚴峻」，港方正大舉投資資安團隊，員工每月受訓並和美國海岸防衛隊進行聯合演練。

4年前，聖體城港還未聘有專職資安人員，如今即將聘請第4名資安專員。港方還有約50名警員組成的警察部門及海上巡防單位。布里頓表示，萬一攻擊突破防線，港方也備有非數位化的應變計畫。

在緊急情況下，拖船可護送船隻通過部分航道，港務長辦公室則可用雙向無線電對講機、望遠鏡、紙本紀錄，甚至手勢信號來指揮船舶交通。

其他港口對於面臨的威脅和防禦措施則不願多談。加州奧克蘭港（Port of Oakland）以國安考量為由，表示不會公開討論港方的「資安防禦或保護措施」。