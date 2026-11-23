南韓11月首20日出口延續強勁成長，年度出口總額更首度突破1兆美元，反映全球AI產業蓬勃發展持續帶動晶片需求。

南韓海關周一（23日）公布，11月1日至20日，經工作天數調整後的出口額較去年同期大增95.2%，高於10月同期的65.9%增幅。

若未經工作天數調整，11月前20天出口額年增101.5%，進口額則增加39.4%，貿易順差達271億美元。本月前20天出口總額達774億美元，延續強勁動能，10月同期出口額為617億美元。

數據顯示，半導體仍是出口成長的主要引擎，晶片出口額年增294.4%，達385億美元。石油產品出口增加91.9%，汽車出口則下滑5.6%。

從出口目的地來看，南韓對中國出口增加145.6%，對美國出口成長142.7%；對台灣及越南出口則分別增加149.7%及85.8%。

這些數據進一步顯示，南韓這個高度依賴貿易的經濟體展現韌性。今年以來，隨著AI基礎設施投資激增，帶動南韓半導體需求大幅成長，南韓經濟擴張速度也優於預期。南韓產業通商資源部上周表示，南韓已成為繼美國、德國和中國之後，全球第四個年度出口額突破1兆美元的國家。

最新貿易數據公布之際，正值南韓央行即將在本周四（26日）舉行決策會議。經濟分析師預期，決策官員將升息1碼，將基準利率調高至3.25%。南韓央行在7月和8月連續升息後，10月維持利率不變，當時希望評估先前上調借貸成本帶來的影響。

國際半導體需求強勁，也促使市場陸續上修南韓經濟成長預測。南韓政府智庫韓國開發研究院（KDI）上周大幅調高2027年經濟成長預測，從原先的2.2%上修至3.9%；國際貨幣基金（IMF）則預測，南韓明年經濟將成長3.3%。

市場預期，南韓央行將在周四的會議上同步修正經濟成長與通膨預測，並更新未來六個月的利率預測。南韓央行8月原本預估今年經濟成長3.3%、2027年成長2.9%，但此後已多次暗示，經濟成長速度可能遠高於先前預期。

南韓第3季經濟較前一季成長1%，優於經濟學家預期，主要受出口與投資激增帶動。然而，民間消費卻意外萎縮，凸顯半導體產業熱潮帶來的經濟利益，尚未廣泛擴散至一般家庭。

通膨持續居高不下，也增加南韓央行進一步緊縮貨幣政策的理由。10月消費者物價指數（CPI）年增2.8%，核心通膨率也維持在2.8%，兩者均高於南韓央行2%的通膨目標。