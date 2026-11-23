聽新聞
0:00 / 0:00
OpenAI籲以「困惑度」衡量AI並設限：最快2027加速突破 監控恐追不上
路透報導，OpenAI首席科學家帕喬基（Jakub Pachocki）周日提議，AI開發商應對日益強大的AI模型採取共同限制，以「困惑度」（perplexity）作為全產業衡量AI進展的共同指標。這項提案獲執行長奧特曼（Sam Altman）支持。
帕喬基在部落格文章中詳述這項提案。目前，業界內外愈來愈擔心，AI能力快速提升可能帶來風險。
帕喬基寫道：「我進一步提議，根據困惑度與其他衡量指標制定共同上限。開發商應承諾，在我們理解和監控AI行為的能力達到某個具體里程碑之前，不會跨越這些限制。」
他解釋，困惑度是衡量模型智慧的一項指標，用來評估模型預測下一個詞元（token，資料的基本單位）的能力，困惑度愈低代表預測愈準確。
帕喬基寫道，最快在2027年，AI就可能協助推動AI訓練方法取得根本性突破，進步加速可能超越監控與安全技術的發展。
他主張制定產業標準，先訂出AI開發的第一道限制，並明確規定，必須達成哪些安全與監控里程碑，才能突破這道限制。
奧特曼支持這項提案，並在X發文表示，業界應設法就AI開發的共同限制尋求共識。他形容帕喬基的文章是「OpenAI近期發表的最重要內容」，表示這類限制有助於確保AI安全且受控。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。