路透報導，OpenAI首席科學家帕喬基（Jakub Pachocki）周日提議，AI開發商應對日益強大的AI模型採取共同限制，以「困惑度」（perplexity）作為全產業衡量AI進展的共同指標。這項提案獲執行長奧特曼（Sam Altman）支持。

帕喬基在部落格文章中詳述這項提案。目前，業界內外愈來愈擔心，AI能力快速提升可能帶來風險。

帕喬基寫道：「我進一步提議，根據困惑度與其他衡量指標制定共同上限。開發商應承諾，在我們理解和監控AI行為的能力達到某個具體里程碑之前，不會跨越這些限制。」

他解釋，困惑度是衡量模型智慧的一項指標，用來評估模型預測下一個詞元（token，資料的基本單位）的能力，困惑度愈低代表預測愈準確。

帕喬基寫道，最快在2027年，AI就可能協助推動AI訓練方法取得根本性突破，進步加速可能超越監控與安全技術的發展。

他主張制定產業標準，先訂出AI開發的第一道限制，並明確規定，必須達成哪些安全與監控里程碑，才能突破這道限制。

奧特曼支持這項提案，並在X發文表示，業界應設法就AI開發的共同限制尋求共識。他形容帕喬基的文章是「OpenAI近期發表的最重要內容」，表示這類限制有助於確保AI安全且受控。