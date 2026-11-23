南韓股市今天開盤後下跌約3%，隨著AI投資熱潮退燒，美股上周賣壓加劇，亞洲各國主管機關在周末期間加緊採取措施，防止當地股市進一步重挫。

南韓基準Kospi指數周一早盤一度下跌3.3%，跌幅稍後收斂至2.8%左右。

記憶體類股仍跌，三星電子盤中跌3.3%，SK海力士跌2.96%，跌幅均較盤初接近5%收斂。

日股今天適逢日本國定假日「勤勞感謝日」而休市一天。

此前，上周五美股重挫，標普500指數進入技術性修正區間，跌幅達10%；那斯達克100指數則創下2020年3月以來最差單周表現。

不過，美股期指今天開盤後反彈，標普500指數期貨上漲近2%，那斯達克期貨指數漲2.68%。

亞洲各地監管機構周末加緊採取措施，防止當地股市進一步重挫。

南韓周日宣布分階段推出穩定市場措施，以因應市場波動加劇。南韓金融高層在緊急會議後表示，相關措施包括確保股市穩定基金隨時備妥，必要時即可出手。

NH投資證券韓國現股部門主管Shawn Oh表示：「政府正準備規模達10兆韓元的市場穩定基金，但這筆資金顯然不足以實質扭轉短期市場情緒。」

他指出：「若要讓資金持續回流科技股，可能必須出現幾項不確定因素獲得更明確的解決，包括輝達相關的不確定性消除、即使美國進一步緊縮對中國的晶片出口管制，AI需求仍展現韌性的證據，以及地緣政治緊張情勢緩和，帶動油價明顯下跌。」

台灣上周六擴大對本地股票放空的限制，國安基金並表示已進場護盤，呼籲投資人保持信心。。在台股基準指數創下35年來最大單周跌幅後，主管機關正加大力度，試圖重振市場信心。

台灣金管會上周六宣布，自11月23日起，全面禁止平盤以下放空，上市及上櫃有價證券的最低融券保證金成數由130%調整為150%，暫停受理證券商申請發行認售權證上市（櫃）案件。

台灣證券交易所周日與10家本地券商召開緊急會議，討論降低融資買入股票的擔保維持率，以期遏制股市拋售趨勢。若實施，最低擔保維持率將從目前的130%降至120%。證交所稱在會議上沒有作出決定，任何調整均須獲得金管會批准。

在中國方面，根據上海、深圳及北京證券交易所周日發布的公告，並經中國證券監督管理委員會批准，自11月30日起，投資人以借款方式買進證券的最低融資保證金比率，將從100%下調至80%。