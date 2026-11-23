美股急跌之際，華爾街策略師雅德尼（Ed Yardeni）約兩個月內第二度下修標普500指數年底目標，從9月預估的7,900點降至7,500點，但這仍比上周五收盤高逾8%。高盛則認為，避險基金賣壓讓市場接近短線買點，不過，投資人整體持倉仍高，反彈條件尚未齊備。

雅德尼說，市場愈來愈擔心AI行情能否延續，加上美國收緊晶片出口管制的消息重挫半導體股，投資人憂心晶片需求與價格受影響，可能拖累產業估值，並減緩獲利成長。

標普500指數已連跌七個交易日，進入技術性修正；那斯達克100指數上周單周跌幅為2020年3月以來最大。

雅德尼原本預期美國期中選舉後的回檔會帶來買進機會，但跌勢比預想更深，已從拉回變成修正。

不過，他認為，經濟沒有即將衰退的跡象，標普不太可能進入空頭市場，仍看好明年股市，預估標普2027年底可達8,500至9,000點，較目前水準最多上漲約30%。

另一方面，高盛的波動恐慌指數上周五已升至9.8分，滿分為10分，逼近歷史極端水準。避險基金已連續三周賣超全球股票，空頭賣出規模是買進多頭部位的1.5倍；美股單一個股放空規模更創2022年6月以來單周新高。

高盛交易部門認為，避險基金減碼已相當劇烈，市場正接近短線進場時機，但提出警示，整體投資人部位仍然偏高。

高盛追蹤的美股情緒指標仍在歷史第75百分位；第4季以來，投資人已向美國股票共同基金與指數股票型基金（ETF）投入近1,700億美元，資產管理公司的股指期貨曝險也位於過去10年第82百分位。

高盛還指出兩大逆風，一是聯準會預計將繼續升息，二是AI巨額投資的未來獲利仍不確定。

高盛還提醒，趨勢追蹤策略基金目前仍是全球股市的賣壓來源；但模型顯示，這類基金已放空美股，若股市反彈，可能轉為買進。