美股指數期貨在周一亞洲清晨開高，在AI概念股交易退潮、上周五美股遭遇沉重賣壓後，為投資人帶來些許喘息空間；不過，南韓記憶體股在盤前挫跌，顯見亞股開盤後仍將面臨賣壓。

標普500指數期貨大漲1.5%，那斯達克期貨指數勁揚2.5%。

摩根大通分析師在一份報告中表示：「我們重申，近期風險資產回檔，主要是市場情緒疲弱下，AI相關投資部位去槓桿化的結果，加上市場開始反映聯準會（Fed）可能採取更鷹派的政策反應。我們仍對AI超級循環的持續性抱持信心，因為相關投資的槓桿程度較低，市場持倉結構也已改善。」

儘管亞洲各地主管機關週末加強穩定市場的措施，亞洲交易員仍嚴陣以待，準備迎接新一波市場波動。

南韓三星電子與SK海力士盤前交易均下跌逾5%，這兩家公司都是此波AI投資熱潮的主要受惠者。

日本股市今天將因假日休市。

亞洲推出救市措施

亞洲各地主管機關周末加強因應措施，試圖遏止股市跌勢進一步擴大。

中國大陸將調降投資人融資買進證券的最低保證金要求；台灣則擴大放空限制，並表示國安基金已進場買進股票。此前，台灣股市基準指數才剛創下35年來最大單周跌幅。

南韓主管機關表示，未來三個月將放寬企業每日庫藏股買回上限，並開始準備在必要時啟動股市穩定基金。根據當地媒體報導，該基金上一次動用是在2008年全球金融危機期間。

這波賣壓已蔓延至全球市場，不僅波及金屬與新興市場資產，也促使投資人轉向美國公債等避險資產。

布蘭特原油跌破92美元 美債領公債上漲

其他市場方面，全球原油基準布蘭特原油下跌0.6%，報每桶約92美元；黃金則上漲1%，報每英兩3,576美元。

上周五的市場跌勢加深外界憂慮，擔心美國科技股賣壓正擴大為更全面的避險潮。MSCI亞太股市指數自6月高點以來已下跌約18%，接近熊市水準，市場焦點因此轉向各地主管機關能否恢復投資人信心，並遏止進一步拋售。

投資人本周也將關注美國通膨數據。根據彭博調查的預估中位數，經濟學家預期，聯準會最重視的通膨指標——個人消費支出（PCE）物價指數，10月年增率將達3.8%。數據預定周三公布，而本周也因感恩節假期而縮短交易日。

不過，上周五市場因AI帶動經濟成長的投資押注退潮而重挫，也促使交易員降低對聯準會12月升息的預期，投資人則大舉買進美國公債。澳洲公債周一早盤跟隨這波走勢，各天期殖利率全面下跌約5個基點。

美國財政部長貝森特周日警告，聯準會若因應最新通膨數據而過度緊縮貨幣政策，可能損害美國經濟。他並指出，金融體系已出現脆弱跡象。

貝森特在CBS節目中表示：「許多人認為，如果聯準會過度緊縮，可能會犯下政策錯誤。」他並指出，聯準會多位理事近幾周接連發表鷹派談話。他說：「過去幾個月，我們已經看到金融情勢大幅緊縮。」