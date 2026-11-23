美國股市上周五尾盤賣壓加劇，標普500和那斯達克指數分別重挫3.7%與5.2%，，費城半導體指數暴跌10.7%，輝達重摔14%、台積電ADR大跌9.4%。本周美國將公布關鍵通膨數據個人消費支出（PCE）物價指數，以及第3季GDP修正值，將考驗跌勢能否止穩。

以下是本周開盤前，六件國際事不可不知：

美股指數期貨在亞洲周一早盤交易時段走高，為投資人帶來喘息機會。

標普500指數期貨上漲1.1%，那斯達克100指數期貨上漲1.8%。

儘管亞洲各地主管機關加強穩定市場的措施，亞洲交易者仍嚴陣以待，準備迎接新一波市場波動。

南韓記憶體股在盤前大跌，三星電子在盤前交易中下跌5.6%；SK海力士下跌6%。

日本股市周一因國定假日休市。

2.全球市場暴跌 亞洲多地緊急出手穩市

隨著全球市場暴跌，亞洲多個市場的監管部門和政府周末密集推出穩定股市的措施。

台灣金管會周六宣布，自11月23日起，全面禁止平盤以下放空，上市及上櫃有價證券的最低融券保證金成數由130%調整為150%，暫停受理證券商申請發行認售權證上市（櫃）案件。

台灣國安基金周六表示自11月6日以來已進場護盤，呼籲投資人保持信心。

台灣證券交易所周日與10家本地券商召開緊急會議，討論降低融資買入股票的擔保維持率，以期遏制股市拋售勢頭。若實施，最低擔保維持率將從目前的130%降至120%。證交所稱在會議上沒有作出決定，任何調整均須獲得金管會批准。

中國大陸：中國三大證券交易所下調投資者融資買入證券的保證金最低比率，將投資者融資買入證券的最低保證金比例由100%調低至80%，自11月30日起實行。

南韓：推出穩市機制，將放寬上市公司每日股票回購限額，為期三個月；並將針對非法賣空活動實施為期三個月的特別強化監控。

3.輝達風暴燒向帳目 傳SEC查會計處理方式 股價崩跌14%

美國證券交易委員會（SEC）據報導正調查輝達的會計處理方式。黃仁勳去職後，輝達接連面臨法律和監管壓力，周五股價重挫14%，收在125.84美元，創2025年1月以來最大單日跌幅，今年來已跌約三分之一。

路透周五引述兩名知情人士報導，SEC執法部門人員正調查輝達的會計是否有問題。

4.貝森特拒表態支持黃仁勳回鍋輝達執行長 呼籲輝達盡速說明晶片銷售中國的法遵情況

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）周日拒絕表態支持黃仁勳重返輝達（Nvidia）擔任執行長，表示「黃仁勳現在已是外部人士。」他認為黃仁勳與中國間諜的說法是轉移焦點，應探究是輝達法遵文化出問題，還是個人缺失問題。他仍在等待輝達的說明。貝森特同時指出，輝達未來的領導人選，應取決於調查結果，以釐清究竟是誰應對該公司先進晶片流入中國一事負責。

5.川普：如果新年後仍未達成協議 傾向於對伊朗發動打擊

福斯新聞報導，川普表示，若與伊朗達不成協議，傾向於新年後打擊伊朗。

稍早報導傳出，美國鷹派官員與以色列都在呼籲美國總統川普，再次對伊朗發動空襲，軍方也警告若僵局持續到新年，不僅消耗軍費與戰備能力，還可能影響美軍因應全球其他威脅的能力。另一方面，伊朗升高對波灣地區的攻擊，可能想藉此讓盟國施壓美國結束戰事。

6.高盛稱美股逼近戰術性買點 但警告稱投資者尚未全面「投降」

高盛集團的交易部門表示，上周的拋售已經創造了一個頗具吸引力的買入美國股票的機會。不過，該行警告說，投資者整體倉位仍然偏高，意味著市場出現實質性反彈所需的更廣泛投降式拋售或許尚未出現。

高盛認為，股市是否已觸底，要看三個訊號，首先是市場對AI獲利前景信心是否回穩，其次是Fed釋出是否偏鴿跡象，最後是投資人持股部位是否銳減。