義大利媒體披露，美國AI巨頭Anthropic執行長阿莫戴（DarioAmodei）近日低調飛抵南義，親自為他在該區購置的「米涅瓦莊園」監督翻修工程。義媒表示，擁有義大利血統的阿莫戴不只將南義視為旅遊景點，更考慮在此長住與投資。

義大利「共和報」（La Repubblica）等多家媒體21日報導指出，阿莫戴20日抵達南義，視察他購置的米涅瓦莊園（Masseria Minerva）裝修進度，並參加一場由義大利人工智慧公司REPLY在鄰近「埃格納齊亞」莊園（Borgo Egnazia）舉行的科技主題活動。

阿莫戴購置的米涅瓦莊園位在南義普利亞大區（Puglia）布林迪西省（Brindisi）的法薩諾市（Fasano）附近，這座莊園被百年橄欖樹林環繞，先前是捷克地產大亨維泰克（Radovan Vítek）所有。

「米涅瓦莊園」擁有絕佳地理位置，附近有正在擴大改建的五星級度假村「樞機宮殿」（Relais delCardinale），距離2024年6月舉辦七大工業國集團（G7）峰會的頂級度假村「埃格納齊亞」莊園也僅數公里之遙。

「米涅瓦莊園」的整修工作已啟動，法薩諾市政府1月20日發布開工通知，象徵建築的清理與拆除工作正式開始，包括拆除內部的違章建築。

義媒指稱，阿莫戴已在普利亞地區頻繁出入約2年，並委託妻子克拉克（Camilla Clark）管理房產投資，克拉克在當地頗有名氣，經常光顧該區一些著名酒店和餐廳。阿莫戴的目標是將「米涅瓦莊園」改造成私人住宅，以便遠離干擾、享受悠閒時光。

除了購置私宅莊園，義媒披露，阿莫戴也正在洽談投資南義巴里省（Bari）和布林迪西省之間的一家旅館。隨著阿莫戴的投資，義媒評估勢將使更多國際政商名流選擇到南義置產或定居。