《晶片戰爭》（Chip War）作者米勒在英國金融時報（FT）撰文指出，美中晶片戰的下一個戰場將是AI供應鏈，不僅美、中雙方角力，也將捲入台灣、南韓及日本等亞洲科技業者。

米勒指出，美國和中國大陸2025年10月同意貿易戰休兵一年，雙方互降關稅，並分別取消對晶片製造工具及稀土礦料的管制措施，今年9月再延長休兵期到2027年元月，但上周深圳的「川習會」卻未再予延長。

他認為，從美中貿易戰休兵以來，兩國都已各自施加「小動作」，尋找自身優勢，並探索對方弱點，涵蓋晶片製造工具與稀土礦料等，如今雙方顯然都各自在準備另一場實力測試，AI供應鏈看來將成為主戰場。

中國大陸認為，美國總統川普在國會期中選舉中慘敗，通膨與利率雙升，加上民眾反對，大幅推升擴建資料中心的成本，懷疑川普能否忍受新一回合的貿易與科技對壘。

華府也認為自己已居上風，因美國已對一系列的稀土礦與加工廠投資，自認對中國大陸礦料的依賴日益下降，且華府對北京的鎖喉力道仍強，除了阻擋中國大陸取得先進晶片微影設備，上周還管制中國大陸使用海外資料中心AI算力的管道，將使中國科技業承受壓力。

米勒預期，北京可能繼續壓縮對美國及其貿易夥伴的稀土礦料出口，且許多AI組件都經由中國供應，包括台灣晶片製造業使用的氣體，印刷電路板，以及AI伺服器內部的光通訊零組件。

但美中彼此，以及美中與台灣之間，都高度互相依賴，中國少了來自國外的設備，無法製造晶片，美國也比以往更依賴東亞的零組件。米勒強調，由於美中比以往更聚焦於AI供應鏈，在雙方新一回合的地緣經濟角力中，沒有比AI供應鏈更危險、也更具有吸引力的戰場。