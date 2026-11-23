亞馬遜據傳正在洽談以75億美元，收購人工智慧（AI）新創公司Decart，將有助於亞馬遜的雲端事業AWS與AI晶片巨擘輝達（NVIDIA）相競爭。

英國金融時報（FT）引述知情人士報導，這項交易案目前已進入協商後期階段，最快可望本周敲定，但也仍有破局的可能性。

Decart由三名以色列籍工程師於2023年創辦，主力軟體產品能改善AI模型的運作效率，進而釋放出電腦晶片的運算資源，將在科技公司競相投資數千億美元爭取更多算力之際，解決這道關鍵瓶頸。

Decart也是即時編輯影片軟體Lucy和互動虛擬世界生成軟體Oasis的開發商，今年5月從一群早期投資人籌得3億美元後，估值達到40億美元，投資人也包含輝達。

亞馬遜2025年底推出AI晶片Trainium3，與輝達廣泛使用的繪圖處理器（GPU）互別苗頭。Decart是Trainium3晶片的早期採用者，以這款晶片驅動旗下產品。

他早已點名主要提供AI算力的中小型「新興雲端」公司，因為缺乏科技巨頭那樣的現金流護城河，2027年可能面臨嚴峻的淘汰潮。