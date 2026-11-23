聽新聞
0:00 / 0:00
反擊輝達！ 亞馬遜傳75億美元買 AI 新創
亞馬遜據傳正在洽談以75億美元，收購人工智慧（AI）新創公司Decart，將有助於亞馬遜的雲端事業AWS與AI晶片巨擘輝達（NVIDIA）相競爭。
英國金融時報（FT）引述知情人士報導，這項交易案目前已進入協商後期階段，最快可望本周敲定，但也仍有破局的可能性。
Decart由三名以色列籍工程師於2023年創辦，主力軟體產品能改善AI模型的運作效率，進而釋放出電腦晶片的運算資源，將在科技公司競相投資數千億美元爭取更多算力之際，解決這道關鍵瓶頸。
Decart也是即時編輯影片軟體Lucy和互動虛擬世界生成軟體Oasis的開發商，今年5月從一群早期投資人籌得3億美元後，估值達到40億美元，投資人也包含輝達。
亞馬遜2025年底推出AI晶片Trainium3，與輝達廣泛使用的繪圖處理器（GPU）互別苗頭。Decart是Trainium3晶片的早期採用者，以這款晶片驅動旗下產品。
他早已點名主要提供AI算力的中小型「新興雲端」公司，因為缺乏科技巨頭那樣的現金流護城河，2027年可能面臨嚴峻的淘汰潮。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。