隨著美國汽油價格高漲，美國消費者對電動車的興趣日益提高，10月銷量年比增加11%，是一年來首見成長，但此時也正值美國汽車製造商減產電動車，使經銷商的庫存低迷，若依目前銷售速度，可能不到三個月就沒車可賣。

數據顯示，美國10月電動房車或卡車的新車銷量年增11%到8萬3,300輛。

此前，美國聯邦政府的的電動車購車獎勵措施去年9月到期後，電動車銷量銳減，促使車廠陸續調整策略，陸續減產電動車。

這些發展卻讓經銷商的庫存即將見底。標普全球公司的數據顯示，經銷商的10月電動車庫存約在6.5萬輛，年比減少38%。

一些熱門車款，買家想買還搶不到。例如雪佛蘭中型電動SUV Blazer，上周稍早在母公司通用汽車（GM）的官網查詢幾個城市的庫存，發現鹽湖城只有五輛可賣，堪薩斯城三輛，納許維爾則已經賣光。

福特汽車的經銷商目前完全沒有電動皮卡可賣，因為福特去年12月已停產F-150 Lightning。

專家估算，若沒有新的供應補來，經銷商的電動車庫存不到三個月內就將歸零，消化的速度比傳統汽油車還快。

Cox汽車公司指出，最近兩個月的電動車銷售速度快於汽油車，二手電動車則是賣最好。

戴維斯加州大學電動車研究中心主任塔爾表示，美國電動車的需求無法被滿足，而且持續遠高於銷售數字，「如果沒把新產品放上貨架展售，就沒辦法估量需求」，現在的情況正是如此。