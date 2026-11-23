特斯拉執行長馬斯克警告，人工智慧（AI）基礎設施建設熱潮，正面臨電力、散熱及設備部署等瓶頸，若算力投入到實際運作並產生收入的時間之間，耽擱好幾個月，2027年可能引發數千億美元的額外營運資金需求，可能使AI產業面臨嚴重資金短缺。

法國AI學者肖萊（François Chollet）在X上貼文表示，他認為AI算力需求遠未見頂，因為繪圖處理器（GPU）現貨價仍在上漲、記憶體產能已預訂到2029年，因此近來的市場回檔，反而是難得的買入機會。

馬斯克貼文回應時，並未否認需求，但點出更現實的物理與財務問題：要把龐大的算力設備「通電、冷卻並穩定運作」，極其困難，科技公司必須先砸錢採購晶片、興建資料中心、拉電網與建置散熱系統，但設備買回來後，還需經過漫長的安裝、測試與模型訓練，才能開始向客戶收費。

他說，若以整體產業來看，從付錢買設備到設備穩定創收的時間，只要延後幾個月，光是為了填補這段空窗期的營運資金缺口，就可能達數千億美元之多。