知情人士表示，戴爾科技（Dell）、慧與科技（HPE）、美超微（Super Micro）及聯想等資料中心設備供應商，紛紛在準備出貨前要求大漲價，且漲幅比原本合約的議價最高達到45%，把高漲的AI基建價格轉嫁給客戶。

英國金融時報（FT）報導，這些資料中心設備供應商通常在出貨的幾個月前，就已與客戶談好合約，但近來卻在設備準備出貨時，才要求大幅漲價。

這不只影響到超大規模雲端服務科技大廠，就連採購數量也不低的大型金融服務和交易公司，同樣受制於這些供應商的定價權。

知情人士表示，簡街資本（Jane Street）、Optiver和Hudson River交易公司等許多全球大型金融交易公司，都受到這波漲價的影響；這些交易商建造資料中心以支援交易背後的研究工作，因此多數只能同意漲價。

Hudson River交易公司在挪威經營一座從地下礦坑轉換而成的資料中心，英國XTX市場公司也在芬蘭打造自家資料中心。

知情人士表示，供應商和客戶幾個月前議定的價格，卻與最終交貨時所支付的價格「有龐大差距」，「當漲幅達到25%、30%，或甚至45%，那確實會令人不安」。

FT徵詢的買家，都未證實合約內容是否包含在訂單出貨時可能漲價的條款。

這波漲價潮也凸顯出，隨著科技大廠、交易業者和其他大公司爭相自行建造資料中心，市場對運算資源的需求依然相當強勁。

摩根大通（小摩）的研究顯示，資料中心設備供應商漲價的一大部分原因，是科技公司要轉嫁高漲的記憶體價格；這類成本自2024年初來已飆漲逾400%。

知情人士表示，繪圖處理器（GPU）伺服器價格至少已上漲20%-30%，中央處理器（CPU）伺服器更已漲了兩倍以上，因為其中記憶體占了很大一部分成本。

另一名消息人士透露，「如今的常態是，我們會先簽一份含有參考價格的合約，然後價格可能會在交貨時任他們調漲」，「我們從來沒拒絕過。畢竟算力對我們來說極具價值，所以我們還是會埋單」。