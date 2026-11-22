摘要 美國商務部11月16日宣布，對新加坡、馬來西亞、印尼、泰國、巴西實施AI晶片出口許可管制，防堵晶片經第三國流入中國。商周第一時間採訪一位AI算力服務商，他直言整併潮已經開始，而且求售的不只東南亞業者。

原文時間2026/11/17

美國時間11月16日，美國商務部宣布，將對新加坡、馬來西亞、印尼、泰國、巴西等5國，進行AI晶片出口管制，官方新聞稿更指出，這些地區存在「不可接受的轉運風險」，可能成為AI晶片流入中國的跳板。

AI商機爆發後，帶動許多「新興雲端算力商」（NeoCloud）竄起，而當中有不少業者，就是在東南亞註冊，並在當地採購AI伺服器、興建資料中心。譬如，由黃仁勳緋聞對象黃樂曾主導的Megaspeed，就是一家新加坡註冊公司，並將AI伺服器放在馬來西亞，再將算力租給中國模型商。

也因此，商務部的最新禁令，被認為是在「狙擊黃樂們」。

算力商整併潮已開始，美國業者也求售

商周在第一時間採訪到一名AI算力服務商，他預測，在法令越趨嚴格，加上資金成本變高、電力供應不及，「未來，NeoCloud產業，會有一波整併潮，會有人開始退出、出售公司，未來可能趨向『大者恆大』。」

他更進一步指出，「其實，這個整併潮，已經開始了，而且不只東南亞的業者，包括也有美國的業者（在求售）。」

缺「多元性」風險高！算力商面臨洗牌潮

在這樣的趨勢下，哪種業者的風險較大、退出可能性較高？他點出「多元性」這個關鍵字，譬如場址，假設一家算力服務商，資料中心都是在東南亞，缺少歐美或是東北亞的據點，未來的風險相對高。

另外，客戶的多元性也非常重要。他表示，若租算力的客戶高度集中在中國，比率就必須設法下降。尤其，接下來，美國國會極可能通過《遠端存取安全法案》，阻斷中國企業承租AI算力。

禁令恐收反效果？逼中國加速自研晶片

只是，商務部的做法，也可能對美國有「反效果」。

他指出，中國的雲端科技巨頭，每年資本支出高達上千億美元。過去兩年，雖然中國政府希望這些公司多用「國產貨」晶片，但實際上，這筆錢多數仍是拿來租賃或採購輝達的AI晶片與算力。

「現在這種情況（最新禁令），他們（中國科技巨頭）不就只能硬著頭皮，買自己的本土晶片嗎？」他認為，這可能會反過來，幫助中國從半導體到模型的AI生態系發展。

他觀察，過去4年，在美國對中國管制AI晶片的背景下，反而讓中國國產的AI晶片，包括平頭哥、寒武紀、華為等本土AI晶片快速崛起，像中國最領先的AI模型DeepSeek，就被發現部分應用，已跑在華為的晶片上。

中國連算力都租不到！中美AI賽局添變數

如今情況是，中國的科技巨擘將來可能連「租」都租不到AI算力。因此，未來最有可能的發展是，巨擘們將提高國產晶片採購、進一步降低對美國晶片依賴。接下來，只要中國能克服半導體製造的瓶頸，將可能進一步拉近中國與美國在AI賽局的距離。

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