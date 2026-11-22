韓國金融當局鑒於人工智慧（AI）投資氣氛惡化恐引發韓國股市大跌，今天召開會議決定著手準備啟動股市穩定基金，並在3個月期間放寬企業購買庫藏股規模，及加強監督放空交易。

「朝鮮日報」報導，在AI類股爆發拋售潮之下，韓國綜合股價指數（KOSPI）本周最後交易日收盤重挫5.21%，當天稍晚美國股市道瓊工業指數收盤下跌1.93%、標普500指數挫低3.7%、那斯達克指數重摔5.28%，引發投資人擔憂下周一韓國股市恐出現更大跌勢。

韓國副總理兼財政經濟部長李炯日今天召集韓國中央銀行、金融服務委員會（FSC）及金融監督院（FSS）的首長召開「市場情勢檢討緊急會議」，會中決定對股市穩定基金的啟動機制進行檢視，並研究如何提高其功效。

針對韓國金融監督院及證券交易所將加強查緝非法放空交易，為期3個月，韓國財政經濟部表示：「我們將密切監視融資借款、未交割交易及強制平倉的動向，以免連鎖賣壓導致市場不穩定擴散。」

韓國財政經濟部還說，當局決定採取措施來保護投資人，包括加強強制平倉的事前通知。

在庫藏股部分，韓國政府決定放寬上市公司每日買回自家股票的數量上限，為期3個月，好讓企業能夠支撐自家股價。