德國文化國務部長魏默（Wolfram Weimer）週六（11月21日）就TikTok再次表態，要求這家社媒平台「更加認真地對待數據保護和青少年安全問題的普遍擔憂」。

在此之前，魏默同奧地利文化事務部長於上週三發表一份聯合聲明，指出「TikTok集數據、平台和第三方風險為一身，且程度特別嚴重」，對歐洲的民主社會構成了顯而易見的威脅，理應將它的歐洲業務轉交給歐洲人。TikTok隨即斥其為「無稽之談」。

魏默對德意志電台強調，歐洲必須找到解決數據安全的方案。他說，將TikTok的歐洲業務置於歐洲控制之下的倡議，在歐盟部長理事會上獲得了「普遍積極的回應」，而德國和奧地利的聯合聲明，將作為「下一步行動的指導方針」。

魏默週五在歐盟文化和媒體部長理事會上，以數據安全和歐洲主權為由，「邀請TikTok將其75%至80%的歐洲業務出售給歐洲投資者。」他沒有說明，如果TikTok不願這樣做將會怎樣。

接受採訪時，魏默表示，各方對他們的建議表現出「濃厚的興趣」，稱已有五個歐洲國家的投資者同意加入：「我們預計將有250億至300億歐元的投資」， 並且很快到位。上月路透社報導，旗下擁有《圖片報》、《世界報》、Politico等的Axel Springer媒體集團表示，如果歐洲方案能夠實現，該公司樂意參與其中。

美國有行動在先 歐洲很想抄作業

德國文化國務部長認為，TikTok應該放棄與歐洲談判中的阻撓政策，公開討論建立TikTok歐洲所有權結構的問題。在他看來，任何一家在歐洲創造數十億歐元收入、成為年輕一代重要媒介的公司，都應該努力獲得認可和對民主的尊重。魏默說，「我邀請TikTok在德國聯邦總理府舉行高級別會議的邀請仍然有效。」

TikTok公司發言人週六已拒絕魏默的要求，稱其主張「完全沒有根據」，TikTok目前在歐洲的業務接受歐洲法律管轄。

德奧的提議是希望步美國的後塵。今年1月，美國（以及聯合夥伴）正式收購了TikTok的約80%股份，TikTok母公司字節跳動擁有約兩成股份。此後，美國掌握用戶數據的保護和存儲，算法的安全管理以及重新訓練、測試，並對內容審核及平台安全負責。重要的雲基礎設施由甲骨文提供，但推薦算法的底層智慧財產權仍屬於字節跳動，美國控股的合資企業只獲得算法授權。

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