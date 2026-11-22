摘要 黃仁勳一人直管約60位主管，曾被視為輝達高效率的成功秘訣，扁平化管理也成為商業界的大趨勢。如今他突然下台，輝達卻因沒有第二號人物，留下接班難題。這套企業爭相效法的模式，藏著哪3大陷阱？台灣企業又該如何避免重蹈覆轍？

「我不跟他們做一對一（面談），因為不可能。」黃仁勳今年3月接受訪問時這麼說。他口中的「他們」，是直接向他報告的主管，據說約60位。

黃仁勳讓60位主管直屬他，資訊傳更快

一對一不可能，他就改成一次對所有人講。黃仁勳說，他們一起開多人團體會議，「我們提出問題，然後大家一起解決。」他一向主張，執行長的直屬部屬越多，公司的層級就越少。少了中間的主管層，他和第一線的決策者之間的隔閡也跟著消失，資訊也傳得快。

11月12日，輝達宣布黃仁勳辭去總裁、執行長與董事職務，即刻生效。輝達執行副總裁暨財務長克瑞斯（Colette Kress）暫代執行長，財務長的工作仍由她兼任。

黃仁勳不只管得廣，也管得細。根據《商業內幕》（Business Insider）報導，他經常在演講前親自審查投影片，有時臨時提出修改意見，確保演說符合他的標準。大小事原本都要經過他一個人的手，如今要接手這樣一個「扁平化組織」，將是克瑞斯的一大挑戰。

企業新顯學！亞馬遜也邁向扁平化管理

事實上，組織扁平化並非只發生在輝達，而是商業界的大趨勢。

美國民調與管理顧問機構蓋洛普（Gallup）的調查顯示，美國受訪主管去年平均帶12.1人，比2013年首次調查時多了近5成。蓋洛普推測，可能是不少公司正在縮減中階主管。

亞馬遜是其中一例。2024年9月，執行長賈西（Andy Jassy）在內部信裡要求，各部門在2025年3月底前，一般員工對主管的比例至少要提高15%。他說，如果做得好，團隊動作會更快，員工更有「主人翁意識」，企業決策也更靠近第一線。

但扁平化的代價，如今在輝達身上浮現。

沒有第二號人物！扁平化組織3大接班陷阱

根據《財星》（Fortune）報導，黃仁勳離開時，輝達沒有明顯的「第二號人物」。報導也引述專家觀點，點出扁平式組織的3大缺點：

第一，培養人才的機會變少。一對一對談，是許多高潛力人才被發掘的機會。但黃仁勳不做一對一對談，就可能錯過發現、培養人才的機會。

第二，人才歷練機會變少。管理層級減少，能累積高階職位經驗的位子也跟著變少，這會對企業接班規畫造成負面影響。

第三，執行長權力過大。專家認為，董事會有接班規畫的責任，但扁平結構讓權力集中在執行長身上，董事會很難約束他。輝達過去甚至沒有董事長，直到這次人事異動，才任命瓊斯（Harvey C. Jones）為史上第一位董事長。

組織扁平化的問題，不只輝達有。

台灣中小企業規模小，層級本來就少，事情多半直接找老闆，老闆常常就是整間公司的樞紐。

老闆不在，公司會停擺？用3個問題檢驗風險

老闆不在，公司還能正常運作嗎？可以先問3個問題。

第一，有哪些事一定要老闆點頭才能行動？把這些事列出來。如果跨部門的協調與決定最後都停在老闆桌上，老闆一不在，事情就會卡住。與其大小事都直接找老闆，不如把團隊整合到三、四位信得過的主管底下，讓他們先做決定。

第二，老闆不在時，誰能替他做決定？這個人要有實權，能簽預算、決定用人，也能對員工和客戶說話。公司運作正常時，就該指定真正的「二號人物」，並把損益決策權交給他。

第三，老闆判斷錯了，誰能說不？最直接的辦法，是讓其他人在大事決定前就參與。像是大筆支出、重要人事、接班人選等，都要有人能直接說「我不同意」。這個人最好不是家人，也不是跟了老闆20年的老班底，而是外面信得過的會計師或律師。

輝達的遭遇，是所有企業的借鏡。少了黃仁勳這樣的人，公司還能正常運作嗎？這件事不該等出事才處理。下次當老闆休假兩週，看看哪些事會卡住，平常就先演練。

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《原文黃仁勳直管60人、不做一對一面談，扁平化管理留給輝達的3個接班陷阱》