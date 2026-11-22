知情人士表示，包括戴爾、慧與（HPE）、聯想和美超微等資料中心設備的供應商，紛紛在準備出貨前要求大漲價，且漲幅比原本合約的議價最高可達45%，以把高漲的AI基建價格轉嫁給客戶。

英國金融時報（FT）報導，這些公司與客戶的合約，通常在出貨的幾個月前就已談好，但如今卻在設備準備出貨時，才要求大幅漲價。

這不只影響到超大規模雲端服務科技大廠，就連採購數量也不低的大型金融服務和交易公司，同樣受制於這些供應商的定價權。