全球金融市場爆發沉重賣壓，高盛指出，能觀察三個訊號以了解股市是否已觸底。

全球股市上周五（20日）遭血洗，法國巴黎銀行（BMP Paribas）指出投資人進入「恐慌拋售」模式。不過，高盛上周四（19日）發布的報告，列出可觀察的市場觸底三訊號，只要出現任何一個，都將有助於市場展開復甦，分別為：

市場對AI獲利前景信心是否回穩

人工智慧（AI）新創公司Anthropic與OpenAI之間的價格戰正在互相傷害，Anthropic上周剛完成首次公開發行股票（IPO），19日掛牌首日雖大漲17%，但20日就重挫、甚至差點跌破發行價，未能重振AI交易，也凸顯投資人對於支出回報的憂慮之高。

歷史經驗顯示，Anthropic股價可能還沒跌完，彭博資訊經濟學家更認為這代表AI交易告終。瑞銀（UBS）表示，市場辯論的焦點已經從AI投資是否會持續，轉向這些投資能否創造足夠的營收，以及為股東帶來足夠的報酬。

美國聯準會（Fed）釋出是否偏鴿跡象

在Fed 9月會議記錄顯示幾乎所有官員都認為還要再升息後，市場預期的12月升息機率已升破88%，官員短期內釋出鴿聲的可能性似乎不高。高盛預期，Fed將在12月和明年3月各升息1碼，提高聯邦資金利率區間至4.25%-4.5%。

投資人的持股部位是否銳減：

在過去幾次市場回檔的尾聲，投資人持股都大降，但目前籌碼還沒完全清理，避險基金確實已縮減部位，淨槓桿水準降至去年4月以來最低，但高盛更廣泛的市場信心指標仍高於均值。

華爾街對這波拋售潮是否已到頂點的看法不一，「恐慌指數」VIX在20日升抵19個月以來最高水準，策略師認為這是賣壓將告一階段的訊號，但也擔心最糟糕情況還沒到來，尤其關於輝達與AI產業的利空幾乎「每日一爆」，凱投宏觀（Capital Economics）預期股市還會進一步下跌。