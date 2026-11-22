黎曼猜想（Riemann hypothesis）常被視為數學界最重要的未解難題，如今可能成為人工智慧（AI）征服的最新目標。

紐約時報（The New York Times）報導，任職於Anthropic的數學家阿爾波格（Levent Alpoge）20日在個人網站發布一份4頁說明，表示他與公司旗下AI系統Claude合作，已完成黎曼猜想的證明。他沒有提出傳統形式的書面論證，而是公布可供電腦檢驗的程式碼，聲稱可用來驗證結果。

這項說法尚未經外部數學專家正式審查，相關證明仍有待學界進一步檢視。

若這項宣稱獲得證實，將是AI今年又一項驚人進展。數月來，數學家一再驚訝地看著機器解決多年來難倒人類天才的數學問題；以黎曼猜想而言，這道難題已懸而未解超過一個半世紀。

康乃爾大學（Cornell University）數學教授史托加茲（Steven Strogatz）說：「這就是奧林帕斯山之巔。」他表示，阿爾波格顯然扮演了核心角色，指引Claude探索哪些數學概念，進而完成整個證明。

黎曼猜想由德國數學家黎曼（Bernhard Riemann）於1859年提出。這道問題涉及質數，也就是大於1、只能被1和自身整除的整數，例如2、3、5、7、11、13等，以及這些數字在朝無限延伸的數線上如何分布。

沿著數線往更大的數字前進，質數會愈來愈稀少：100以內約有25%的數字是質數，但到了100萬以內，質數占比僅約7.8%。黎曼提出一項公式猜想，用以估算或計算任何給定數字以下有多少個質數。

●Lean程式碼獲獨立驗證 數學界仍待理解論證

其他研究人員表示，他們正在檢查阿爾波格的程式碼。這些程式碼以Lean撰寫，這種語言能將數學敘述轉換為可供驗證的形式。若Lean程式碼沒有錯誤，就表示證明的邏輯嚴密。

英國牛津大學（University of Oxford）數學家梅納（James Maynard）說：「我認為很可能是正確的。我有98%或99%的把握。」

梅納表示，Lean是一套可靠的證明檢查工具，但他也說：「還是得稍微謹慎，確保Lean驗證所證明的，確實是你想要證明的事情。」

投入黎曼猜想研究的不只阿爾波格。同日，居住於羅馬的獨立數學家馬蘇洛（Alessandro Masullo）公布一份尚未完成的證明，表示自己已為此努力近12年。

馬蘇洛的博士論文指導教授、史丹佛大學（Stanford University）數學家康拉德（Brian Conrad）表示，這份證明採取的途徑，與阿爾波格和Claude所用的方法完全不同，內容可信，沒有明顯漏洞。

馬蘇洛表示，自己知道草稿有許多不完善之處，需要修正、補充及改進。他說：「這些不足之處，正好證明這始終是一個人親自一步步推敲出來的成果。」

康拉德表示，馬蘇洛的證明並未使用AI，部分原因是他和一些其他數學家一樣，不完全放心將自己的構想交給這類系統，因為模型可能產出證明，卻未給予構想提出者應有的肯定。

康拉德也說，阿爾波格公布一份自己尚未完全理解的證明，「坦白說，實在太離譜了」。

阿爾波格未回覆紐約時報的置評請求。

不過，阿爾波格告訴法新社說，完整書面論證將極為冗長，自己確實尚未掌握其中涉及的所有數學知識。

他在宣布結果前曾諮詢Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei），並承認外界可能對發布時機抱持懷疑，但未進一步說明。

這項消息發布前一天，Anthropic才完成史上最大規模的首次公開發行（IPO）。

●千禧年難題獎金100萬美元 OpenAI也曾公布相關研究

黎曼猜想是克雷數學研究所（Clay MathematicsInstitute）於2000年選出的7道「千禧年大獎難題」（Millennium Prize Problems）之一，每解出一道可獲100萬美元獎金。

根據研究所規定，解答必須刊登於經同儕審查的期刊，並經得起兩年的檢驗。

直到今年之前，要證明這項猜想，似乎仍遠遠超出一代又一代數學家的能力。

這道問題吸引數學家，不僅因為它堪稱終極挑戰，也因為它揭示了數字某種既基本又神祕的性質。

梅納說：「基本上，沒有人懷疑黎曼猜想是正確的。我們真正想知道的是，它為什麼是對的。」

OpenAI於10月公布一批超過350項研究成果，其中包括所謂「準黎曼猜想」（quasi-Riemann hypothesis）的證明。這個版本的條件較寬鬆，因此較容易證明。

從準黎曼猜想走到完整的黎曼猜想，原本似乎還需要在理解上取得新的飛躍。然而，僅僅一個月後，黎曼猜想似乎也獲得了解答。