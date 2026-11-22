全球市值最大的加密貨幣比特幣（Bitcoin）今天稍早跌至2年來最低點，隨後反彈逾8%，回升至約5萬9952美元。

路透社報導，美東標準時間上午8時30分（格林威治時間13時30分）左右，比特幣短暫漲破6萬美元。

比特幣20日跌破5萬7742美元，為2024年9月以來首見，今天稍早進一步跌至5萬5251.60美元，創2年新低。人工智慧（AI）類股估值偏高，引發投資人不安，也拖累其他風險資產。

近幾個交易日，加密貨幣市場持續震盪，主因是數週來投資人擔憂AI基礎建設巨額支出的獲利能力，加上借貸成本上升、美國期中選舉民主黨勝選後的監管風險，以及輝達（Nvidia）執行長黃仁勳辭職等因素，都加劇市場不安。

美元走強、實質殖利率上升及市場波動加劇都對加密貨幣形成壓力，比特幣走勢也日益與股市同步。

美股20日延續跌勢，寫下自2025年4月美國總統川普宣布「解放日」（Liberation Day）關稅以來，跌幅最劇烈的幾週之一。

繼AI公司Anthropic的首次公開發行（IPO）表現不如預期後，標普500指數與道瓊工業指數雙雙確認進入修正區間，也加劇市場對AI投資熱潮的疑慮。這波熱潮原本是今年美股上漲的重要推力。