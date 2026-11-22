亞馬遜（Amazon）據報將以約75億美元（約新台幣2470億）收購AI新創公司Decart，此舉有助亞馬遜雲端部門與輝達競爭。這筆交易最快下週初就可達成，但不排除破局可能。

金融時報披露，亞馬遜即將達成以75億美元收購新創公司Decart的交易，凸顯此一科技巨擘強化人工智慧（AI）能力的企圖心。

Decart主力軟體產品能讓AI模型更有效率地運行，從而釋出電腦晶片運算容量。這項潛在收購案，將有助亞馬遜網路服務公司（Amazon Web Services）與輝達（Nvidia）競爭。

消息人士表示，雙方這項交易已進入協商後期；交易最快下週初可望達成，但談判仍可能破局。

Decart由3名以色列工程師於2023年創辦，今年5月從包括Radical Ventures、紅杉資本（Sequoia Capital）、Benchmark及輝達在內的一批早期投資人募得3億美元後，估值達40億美元。

亞馬遜2025年底推出Trainium3 AI晶片，與輝達廣泛使用的繪圖處理器（GPU）互別苗頭。GPU是專門的AI晶片，亦是近年顛覆經濟的科技革命骨幹。

Decart是Trainium3晶片的早期採用者，以這款晶片驅動旗下產品。在科技公司投入數百億美元競相爭取更多算力之際，Decart的軟體讓AI模型運行更有效率，解決關鍵瓶頸。

這項潛在交易之際，美國科技股陷入熊市，創下2019冠狀病毒疾病（COVID-19）危機以來最糟的一週，那斯達克100指數因擔憂AI投資熱潮減緩而下跌10.4%。

Decart的美國總部設於舊金山，也是軟體產品Lucy和Oasis的開發者，這兩項產品具備即時編輯影片及生成互動式虛擬世界的能力。華爾街日報先前曾報導，亞馬遜正洽談收購Decart。

亞馬遜近年敲定多筆金額更大的交易。它今年稍早同意以115億美元收購衛星營運商Globalstar，並於2022年以84億美元買下電影製片廠米高梅（MGM）。

亞馬遜股價今年迄今上漲近9%，市值達2兆6700億美元。

亞馬遜並未回應置評請求，Decart拒絕置評。