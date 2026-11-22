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台積電ADR重摔…美股能否止血 須觀察三方向
美國股市上周五尾盤賣壓加劇，費城半導體指數暴跌百分之十點七，輝達重摔百分之十四、台積電ＡＤＲ大跌百分之九點五，那斯達克寫下二○二○年三月以來最慘單周表現。
輝達已從十月初高峰下跌近五成。Anthropic也未能扭轉頹勢。周四掛牌首日收漲百分之十七後，周五轉而下挫百分之九點一，股價回到接近發行價的水準。
本周美股能否止血，分析師認為得觀察三個方向。一、通膨能否降低升息壓力。二、消費能否撐住經濟、財報能否穩住科技股。三、若指數反彈，是止跌訊號還是減碼機會？分析師提醒，下跌趨勢中也可能猛烈反彈，波動更劇烈，不代表賣壓已盡。
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