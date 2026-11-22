美國財政部長貝森特表示，「適當的晶片管制措施已經到位，遠端存取也已經受到限制」，認為不需要再對較舊款的輝達晶片銷往中國大陸加碼限制，輝達的H200晶片是可以賣給大陸的。

2026-11-22 00:12